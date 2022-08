Home Featured iFixit zur MacBook-Reparatur: Will Apple überhaupt mehr Reparierbarkeit?

iFixit zur MacBook-Reparatur: Will Apple überhaupt mehr Reparierbarkeit?

Apples Produkte mussten sich schon lange die Kritik gefallen lassen, schwer reparierbar zu sein. Dem hat Apple mit dem Self Service-Programm entgegentreten wollen. Wer will, kann jetzt selbst zum Schraubenzieher greifen. Doch dieses Programm macht es Nutzern unnötig schwer, kritisiert iFixit und stellt eine provokative Frage: Will Apple überhaupt mehr Reparierbarkeit?

Apple hat sein noch recht junges Selbstreparaturprogramm vor kurzem auch auf die MacBooks mit M1 ausgeweitet, wie wir zuvor berichtet hatten. Das Programm ist bis jetzt nur in den USA verfügbar, soll aber auch bald nach Europa kommen. Doch ist eine Reparatur vn eigener Hand überhaupt zu empfehlen?

Der Reparaturdienstleister iFixit hat sich diese Frage gestellt. Zunächst lobt man dort die Handbücher, die Apple zur Reparatur zur Verfügung stellt. Klar und in der Regel logisch formuliert, konstatiert iFixit, ein Pluspunkt, doch es bleibt nicht so positiv.

Reparaturen sind teuer und umständlich

Denn im weiteren geht iFixit eine MacBook-Reparatur am Beispiel eines Batterieaustauschs durch. Man wählt diese Reparatur, weil sie in einem längeren Computerleben unweigerlich irgendwann ansteht. Batterien sind Verschleißteile und müssen früher oder später gewechselt werden.

Bei Apple kostet der Austausch 199 Dollar. Und wenn der Kunde selbst aktiv wird? Dann muss er über 500 Dollar zahlen, weitere 50 Dollar für die passenden Werkzeuge wären auch nicht schlecht. Die Reparatur muss in 14 Tagen abgeschlossen sein, sonst müssen die gemieteten Werkzeuge für einen vierstelligen Betrag gekauft werden.

Der Austausch des Akkus wird auf insgesamt 162 Seiten beschrieben und schließt, wie auch beim Tausch durch Apple, den Austausch des gesamten Top-Case samt Tastatur ein. Zwar könnte in Zukunft ein separater Akkutausch ermöglicht werden, doch für den Moment stellt iFixit eine durchaus zugespitzte, aber nicht abwegige Frage in den Raum: Möchte Apple Reparaturen durch Dritte überhaupt erleichtern und fördern?

