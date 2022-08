Home Apple BREAKING: Apple hält Keynote am 07. September in Präsenz ab

BREAKING: Apple hält Keynote am 07. September in Präsenz ab

Da ist sie, die offizielle Bestätigung des Apple-Events: Die Keynote findet wie erwartet am 07. September statt. Wenig später dürften dann die Vorbestellungen für die neuen Modelle freigeschaltet werden.

Die Vermutungen und Spekulationen haben ein Ende: Das iPhone-Event wurde gerade eben von Apple angekündigt. Am 07. September soll die Keynote stattfinden, dieser Termin war zuvor bereits von Mark Gurman in den Raum gestellt worden, dessen Glaubwürdigkeit dadurch zusätzlich gewinnt.

Das Event steht in diesem Herbst unter dem Motto: “Far Out ”

Diese Keynote wird anders

Entgegen einer früheren Fassung dieses Artikels soll die Veranstaltung in diesem Jahr nicht rein virtuell stattfinden.

Stattdessen wird es wieder eine physische Veranstaltung werden, die soll im Steve Jobs-Theater im Apple Park abgehalten werden. Damit könnte der Bann gebrochen sein und eine Rückkehr zu Präsenzveranstaltungen früherer Jahre erscheint zumindest möglich, wenn auch in diesem Jahr wohl wieder Videoeinspieler gezeigt werden. Wie umfangreich welcher Teil der Keynote ausfallen wird, muss sich noch zeigen.

Erwartet wird das iPhone 14-Lineup, wohl bestehend aus vier Modellen. Auch die neue Apple Watch Series 8 soll vorgestellt werden, ebenfalls eine Apple Watch Pro. Neue iPad-Modelle und neue Macs sollen dagegen etwas später kommen und könnten im Rahmen eines Oktober-Events gezeigt werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!