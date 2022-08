Home Apple Apple Maps mit Werbung: Bezahlte Suchergebnisse sollen kommen

Apple Maps mit Werbung: Bezahlte Suchergebnisse sollen kommen

Apple Maps wird in Zukunft auch bezahlte Werbung in den Suchergebnissen anzeigen, vermuten Beobachter. Die Konkurrenz tut das teils schon, im App Store gibt es ebenfalls schon Werbung. Auch in weiteren Apps soll es in Zukunft mehr Werbeanzeigen geben.

Apple möchte auch die letzten Dollars und Euros aus seinen Diensten quetschen und das soll mit mehr Werbung in iOS und seinen Apps gelingen. Bald schon werde der Kunde auch bezahlte Werbung in Apple Maps sehen, das schreibt der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in der aktuellen Ausgabe seines wöchentlich erscheinenden Newsletters.

Die Arbeiten an der Implementierung von Werbeanzeigen in Apple Maps sei schon aufgenommen worden, so Gurman. Irgendwann im Laufe des nächsten Jahres sollten Kunden sie zu sehen bekommen.

Apple Maps: Bezahlte Treffer in den Suchergebnissen

Dabei werde es sich wohl eher um bezahlte Ergebnisse in der Suche handeln, so Gurman. Suche man etwa nach Burgern, werde man Anzeigen für ein Fast Food-Restaurant in der Nähe erhalten, das eine Anzeige verkauft hat, stellte er in Aussicht. In welchen Märkten man mit den Anzeigen in den Karten loslegen wird, ist noch völlig unklar.

Auch im App Store soll die Werbung deutlich ausgeweitet werden, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Darüber hinaus wird es in Zukunft vielleicht auch Werbung in Apple Podcasts oder Apple Bücher geben. Insgesamt soll sich der mit Werbung erzielte Umsatz in der Apple-Bilanz in den kommenden Jahren verdreifachen, heißt es. Zu diesem Zweck hatte Apple auch eine Reihe neuer Stellen ausgeschrieben.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!