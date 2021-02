Home Daybreak Apple Was kann der M1X? | Apple Music zahlt gut | viel neues in iOS 14.5 – Daybreak Apple

Was kann der M1X? | Apple Music zahlt gut | viel neues in iOS 14.5 – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Dieses Jahr kommen neue Macs mit Apple Silicon, so viel ist mal sicher. Gestern gab es einen kurzen Blick darauf, welche Leistungssprünge N Nutzer hier zu erwarten haben. Außerdem hat Apple neue Public Betas für die freiwilligen Tester veröffentlicht und das Eis schmilzt allerorten weiter. Nachfolgend gebe ich euch einen Überblick über die letzten News.

Was leistet der M1X? Moment, einen Schritt zurück: Heißt er überhaupt M1X? Vielleicht heißt er ja auch M2. Nun, diese Frage können wir zwar zur Stunde noch nicht klären, aber es gibt einen ersten Ausblick auf das, was der neue Chip in neuen Macs von 2021 leisten könnte.. Viele Kerne, mehr Kerne als jetzt, so viel ist zumindest mal klar, hier lest ihr mehr.

Apple Music ist ein attraktiver Streamingdienst – für Musiker

Apple Music schüttet das meiste Geld an Musiker aus, die ihre Songs im Katalog von Apple platzieren, zumindest in den USA, das zeigen aktuelle Zahlen, die die Einkommenssituation von Künstlern im Streamingzeitalter zeigen, hier lest ihr alle Details.

iOS 14.5 Public Beta 2 bringt allerhand Neuerungen

Das kommende Update von iOS 14.5 und iPadOS 14.5 ist ein großes und die neue Public Beta von heute erlaubt auch allen interessierten freiwilligen Testern, schon einmal einen Blick auf diese Neuerungen zu werfen. Hier haben wir euch die wichtigsten Neuerungen einmal zusammengefasst. Das finale Update dürfte im Frühling für alle Nutzer kommen.

Kurz gefasst

Was sonst noch wichtig war

Bei der LBB geht es mit Apple Pay endlich voran. Gestern schon startete die Unterstützung der ADAC-Kreditkarte, seit heute können Karten auch im Wallet hinzugefügt werden, was uns ein Sprecher der Bank auch unaufgefordert mitteilte. Worauf er uns leider die Antwort schuldig blieb, ist die Frage, wann es mit der Amazon Prime-Visakarte los geht. Aber nun, noch ein paar Monate warten, wen interessiert das heute noch?

watchOS 7.4 liegt auch in einer neuen Beta vor.

Auch Public Beta 2 von watchOS 7.4 ist für freiwillige Tester erschienen.

macOS Big Sur 11.3 Beta 2 ist indes nun für registrierte Entwickler verfügbar. Alle diese Updates kommen im Frühling für alle Nutzer.

Das iPhone 12 Pro Max ist teuer und beliebt.

So beliebt, zumindest bei den Amerikanern, dass es zuletzt das meist verkaufte 5G-Smartphone war. Überhaupt, auf den vorderen Plätzen fanden sich nur iPhones, hier lest ihr mehr dazu.

Sonos hat was vor.

Eine Keynote soll es geben, auf der der Lautsprecherhersteller wohl Neuigkeiten zu verkünden habt, hier haben wir, was es dazu gibt.

Und damit darf ich mich für den Moment wieder verabschieden, wir lesen uns morgen früh wieder.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!