Public Beta 2: iOS 14.5 mit vielen Neuerungen in zweiter Testversion für Interessierte ist da

Apple hat gerade eben iOS 14.5 und iPadOS 14.5 Public Beta 2 veröffentlicht. Sie kann ab sofort von allen interessierten freiwilligen Testern geladen werden. iOS 14.5 bringt wieder einige neue Funktionen aufs iPhone und iPad und wird im Frühling für alle Nutzer erwartet.

Gerade eben ist iOS 14.5 Public Beta 2 erschienen. Damit können ab sofort alle freiwilligen Tester die neue Beta laden und installieren. Die Public Beta 2 folgt einen Tag auf die Verteilung der zweiten Beta für registrierte Entwickler und zwei Wochen auf die Verteilung der ersten Testversion.

Wenn die neue Public Beta bei euch noch nicht angezeigt wird, habt etwas Geduld, die Betas werden stets in Wellen verteilt.

Viele neue Funktionen in neuer Version

Apple bringt einige neue Features in iOS 14.5. Dazu zählt etwa die Möglichkeit, das iPhone mit Face ID unter Zuhilfenahme einer Apple Watch auch mit einer Maske auf dem Gesicht zu entsperren. Auch wird es möglich, einen alternativen Standardstreamingdienst zu Apple Music zu definieren, Apfelpage.de berichtete. Apple Maps bekommt ebenfalls einige Neuerungen, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten.

Auch die neue Beta beinhaltet einige Neuerungen im Vergleich zu Beta 1, unter anderem neue Emojis. Was hier neu war, haben wir euch in dieser Meldung zusammengefasst.

Wie läuft die neue Public Beta bei euch? Kommentiert gern eure Eindrücke zur neuen Testversion unter diesem Artikel.

-----

