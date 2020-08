iPhone 12 Max und iPhone 12 Pro zuerst: So könnte der Produktstart gestaffelt sein

Das iPhone 12 wird wohl in zwei Wellen an den Start gehen. Nachdem Apple zuletzt selbst Verzögerungen beim neuen Top-Model eingeräumt hatte, zeichnet sich jetzt ein möglicher zeitlicher Rahmen für die Markteinführung ab.

Apple wird das iPhone 12 wohl wieder in mehreren Wellen auf den Markt bringen. Dieses Vorgehen ist nicht unbedingt neu: Bereits im Jahr 2017 ging man ähnlich vor und auch ein Jahr später beim Start des iPhone Cs hatte Apple einen mehrstufigen Startplan verfolgt. In diesem Jahr ist der Grund für die Verzögerungen die anhaltend wütende Corona-Pandemie, die zuerst die Lieferstrukturen und später den Absatzmarkt traf. Zuletzt hatte Apple selbst im Rahmen der Quartalszahlen angekündigt, man werde das iPhone 12 ein wenig später auf den Markt bringen, wie wir in dieser Meldung berichtet hatten.

Der Startplan bringt nun vielleicht von jedem iPhone 12-Modell zunächst eine Variante in den Handel.

Kommt das größte iPhone 12 ganz zum Schluss?

Wie die in Taiwan erscheinende Zeitschrift Digitimes nun unter Berufung auf Quellen in Apples Lieferkette schreibt, werde Apple zuerst das iPhone 12 Max und das iPhone 12 Pro auf den Markt bringen. Beide Versionen kommen wohl mit einem 6,1 Zoll messenden Display, sind aber verschiedene ausgestattet und unterscheiden sich wohl auch im Preis. Zu einem späteren Zeitpunkt werde man dann das kleinere 5,4 Zoll-iPhone 12 und das größte neue Modell bringen. Das iPhone 12 Pro Max wird wohl ein 6,7 Zoll-Display besitzen. Alle iPhone 12-Modelle werden wohl mit OLED-Display und 5G kommen.

Der maximale Ausstoß der PCB-Fertiger in Taiwan werde dieses Jahr im letzten Quartal erreicht, während dies üblicherweise bereits Ende August der Fall ist, heißt es weiter. Die PCBs werden etwa zurr Fertigung von Mainboards und anderer Elektronik-Komponenten benötigt. Zuvor hatten bereits anderer Zulieferer für das iPhone 12 wie Broadcom oder Qualcomm Verzögerungen bei der Auslieferung angedeutet.

