Video: Seltener Einblick in Apples Chiplabore | USA: Polizei rät zum Kauf von AirTags | Apple TV+ und Paramount+ bald im Bundle? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Ein neues Video gewährt einen seltenen Einblick in Apples Chiplabore. Darüber hinaus rät die Polizei in den USA dazu, AirTags gegen Diebstahl zu kaufen. Außerdem könnten Apple TV+ und Paramount+ bald im Bundle erhältlich sein. Damit herzlich willkommen zur Übersicht am Morgen.

Video: Seltener Einblick in Apples Chiplabore

Falls ihr euch jemals gefragt habt, wie es in Apples Chiplaboren aussieht, erhaltet ihr nun in einem neuen Video die Antwort auf die Frage. Diese haben nämlich erst kürzlich einem Reporterteam von CNBC die Tore geöffnet, damit dieses dort eine Reportage drehen konnte. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

USA: Polizei rät zum Kauf von AirTags

Ursprünglich hat Apple seine AirTags zum Wiederfinden von Gegenständen, nicht aber zum Schutz gegen Diebstahl entwickelt. Nun rät jedoch die Polizei in Washington dazu, diese speziell zu diesem Zweck zu kaufen. Weitere Informationen dazu findet ihr hier.

Apple TV+ und Paramount+ bald im Bundle?

Möglicherweise wird es bald möglich sein, Apple TV+ und Paramount+ zusammen zu erwerben. Die beiden Unternehmen sollen nämlich ein Kombi-Abo erwägen, mit dem Kundinnen und Kunden beide Streamingdienste zu einem günstigeren Preis erhalten können. Alles Weitere dazu findet ihr hier.

