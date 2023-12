Home Sonstiges „Kaufen Sie AirTags“: Polizei gibt Tipps gegen Diebstahl

„Kaufen Sie AirTags“: Polizei gibt Tipps gegen Diebstahl

Was kann man gegen Autoaufbrüche und Diebstähle tun, die Polizei rufen? Die hat in Washington einen guten Rat für alle Bürger, die sich vor Kriminalität fürchten: „Kaufen Sie AirTags.“

Es ist eine Wendung, die Apple so sicher nie erwartet und ganz sicher nicht begrüßt hat: Die AirTags mausern sich mehr und mehr zum de facto Diebstahlschutz, eine Nutzungsweise, die Apple explizit ausgenommen hatte, als es die Tracker auf den Markt brachte. Dennoch raten zunehmend auch Polizeibehörden Bürger zum Einsatz von AirTags gegen Diebstahl, so nun auch die Hauptstadtpolizei von Washington, wie lokale Medien berichten. Dabei geraten zuletzt vor allem hochwertige Jacken in den Fokus der Diebe.

Polizei rät zur AirTags-Nutzung

Mit Wintereinbruch haben es Langfinger vor allem auf Jacken von Canada Goose abgesehen, die sind warm und vor allem teuer mit Preisen von teils über 1.000 Dollar. Vor allem aber sind sie leicht zu erkennen und werden daher in US-Metropolen zuletzt vermehrt gestohlen. Dagegen und gegen andere Diebereien sollen Nutzer nun die Tracker von Apple einsetzen.

Bürger, die etwa um Autodiebstähle besorgt sind und in einer Gegend mit hoher Kriminalitätsrate wohnen, tun gut daran, sich AirTags zuzulegen, rät Commander Sylvan Altieri von der Hauptstadtpolizei im Interview. Dies ist nicht das erste Mal, das eine Polizeibehörde zur Nutzung von AirTags drängt. In New York City hatte die Polizei vor Monaten AirTags kostenlos an Bürger abgegeben.

Wie lange es dauert, bis Diebe gezielt nach AirTags und anderen Trackern in ihrer Beute zu suchen beginnen, muss sich noch zeigen, allzu lange wird es aber nicht sein.

