Home Gerüchte Im Doppelpack billiger: Apple TV+ und Paramount+ bald im Bundle?

Im Doppelpack billiger: Apple TV+ und Paramount+ bald im Bundle?

Apple TV+ und Paramount+ gibt es womöglich bald im Bundle. Die beiden Unternehmen sollen ein Kombi-Abo erwägen, bei dem Kunden sparen können. Ziel der Maßnahme soll sein, Kunden von Kündigungen abzuhalten.

Streaming wird immer teurer: Die führenden Dienste für Musik- und Videostreaming haben in den letzten Monaten durch die Bank ihre Preise erhöht, teilweise sogar mehrfach. In der Reaktion haben Haushalte, die zuvor teils mehrere Dienste gebucht hatten, ihre Abos konsolidiert. Beliebt ist auch das Streaming-Hopping, also ein wiederholter Wechsel der Dienste, bei dem ein Abo jeweils für eine Weile pausiert wird. DAs ist möglich, da die Dienste alle monatlich kündbar sind.

Kommen Paramount+ und Apple TV+ zum Spar-Abo?

Nun könnte demnächst ein Angebot starten, bei dem Kunden zur Abwechslung wieder etwas sparen könnten: Apple TV+ und Paramount+ wird es in Zukunft vielleicht im Bundle geben, berichtet das WSJ unter Berufung auf interne Absprachen zwischen Apple und Paramount.

Im Paket sollen die Dienste günstiger sein, als separat. Ziel der Idee ist laut WSJ, Kunden davon abzuhalten, einen der beiden Dienste immer wieder zu kündigen, indem eine größere, gemeinsame Inhaltelandschaft geschaffen wird.

Von der Marktlogik würde es passen: Apple TV+ und Paramount+ gehören beide zu den kleineren Diensten mit weniger Marktanteilen. Apple TV+ setzt fast ausschließlich auf hochwertige Originals, Paramount+ auf hochwertige Lizenztitel. Auf dem Dienst hat Paramount inzwischen etwa den vollständigsten Katalog aus dem Star Trek-Universum versammelt, darunter auch alle neuen Serien.

Ob und wann das Paket verfügbar wird und zu welchem Preis, ist indes noch unklar. Zuletzt hatten wir über die Möglichkeit berichtet, mit einer PS5 Apple TV+ ein halbes Jahr kostenlos zu nutzen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!