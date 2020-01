Trump zum Streit um verschlüsselte iPhones: Apple schützt Mörder und Drogendealer

Apple steht im Streit um die iPhones des Florida-Schützen weiteres Ungemach ins Haus. Auch Präsident Trump hatte sich unlängst in die Debatte eingeschaltet, in seinem typischen, sehr direkten Stil. Unterdessen bereitet sich Apple auf einen Rechtsstreit mit dem FBI vor.

Apple musste sich im Streit um die verschlüsselten iPhones des Attentäters von Florida nun auch erboste Worte von Präsident Donald Trump anhören. Dieser äußerte sich auf seinem gewohnten Kommunikationskanal Twitter und er war ungnädig zu Apple.

We are helping Apple all of the time on TRADE and so many other issues, and yet they refuse to unlock phones used by killers, drug dealers and other violent criminal elements. They will have to step up to the plate and help our great Country, NOW! MAKE AMERICA GREAT AGAIN.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) January 14, 2020