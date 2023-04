Home Apple Tim Cook glaubt an Potenzial von AR | Bundeskartellamt beobachtet Apple | Updates für iPhone und Mac – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! Ich hoffe, ihr habt die Ostertage entspannt im Kreise eurer Familien verbracht und eure Akkus wieder ein wenig aufladen können. Was im Apple-Land über die Feiertage so passiert ist, dazu nun mehr im kompakten Überblick.

Applechef Tim Cook glaubt an die Augmented Reality. Ihm bleibt auch keine große Wahl, das Produkt hat dem Vernehmen nach schon so viele Jahre an Entwicklung und zweifellos ein riesiges Budget verschlungen, dass jeder Manager bei Apple an seinen Erfolg geradezu glauben muss. In einem Interview erzählte Cook zuletzt erneut, wie er meint, dass AR-Produkte unser aller Leben verändern werden, hier dazu mehr.

Apple steht unter Beobachtung

Das ist eine Entscheidung des Bundeskartellamts. Die Behörde erkennt in Apple ein Unternehmen mit marktübergreifender Bedeutung, daher hat man Apple unter eine verschärfte Beobachtung gestellt. Das kann weitreichende Folgen haben, sollte das Kartellamt konkrete Hinweise für Wettbewerbsbehinderung sehen, hier die Infos.

Apple veröffentlicht ein paar Updates

Nervige Fehler und vor allem zwei gravierende Sicherheitslücken wurden auch beseitigt: Nutzer können und sollten nun iOS 16.4.1 und iPadOS 16.4.1 laden und installieren. Auch macOS Ventura 13.3.1 kann geladen und installiert werden und schließt ebenfalls Sicherheitslücken.

Auch wurde eine neue Version der Safari Technology Preview vorgelegt und Apple hat das Downgrade auf iOS 16.3.1 abgestellt, das ist vor allem für Sicherheitsforscher von Interesse.

WhatsApp macht Status-Postings für Social Media-Fans noch bequemer

Wer so gern seine Erlebnisse mit möglichst vielen seiner „Freunde“ teilt, kann dies mit WhatsApp wohl bald noch einfacher tun: Denn der Messenger kann den Status wohl in Zukunft automatisch auch mit Facebook und Instagram teilen. Was für Nutzer bequem ist, spült Meta vor allem neuen kostenlosen Content in seine Netzwerke, hier die Infos.

Damit darf ich euch einen Schönen Start in eine kürzere Arbeitswoche wünschen.

