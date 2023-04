Home Betriebssystem Update: Apple veröffentlicht macOS Ventura 13.3.1 mit Bugfixes für alle Nutzer

Apple hat am heutigen Abend auch macOS Ventura 13.3.1 für alle Nutzer zum Download zur Verfügung gestellt. Diese kleine Aktualisierung behebt eher marginale Fehler, dazu zählen eine fehlerhafte Darstellung des Hauttons bei bestimmten Emojis sowie die Entsperrung des Mac durch die Apple Watch.

Apple hat am heutigen Freitag Abend auch eine Aktualisierung für macOS Ventura veröffentlicht. macOS Ventura 13.3.1 für alle Anwender kann ab sofort in den Systemeinstellungen im Bereich Allgemein unter Software-Update geladen und installiert werden. Das Update adressiert nur kleinere Fehler.

Diese Bugs behebt macOS Ventura 13.3.1

Apple repariert mit dem Update auf macOS Ventura 13.3.1 nach eigener aussage ein Problem, was dazu führen konnte, dass die Apple Watch nicht mehr zuverlässig genutzt werden konnte, um den Mac nach dem Aufwachen aus dem Ruhezustand zu entsperren.

Darüber hinaus wurde auch ein Problem behoben, das zu einer fehlerhaften Darstellung einiger Emojis führen konnte, dieser Bug wurde auch bereits mit dem Update auf iOS 16.4.1 aus der Welt geschafft. Derzeit befindet sich bereits iOS 16.5 und macOS 13.4 in der Beta, diese Updates werden in einigen Wochen für alle Nutzer erwartet.

Sind die beschriebenen Probleme bei euch mit dem Update auf macOS Ventura 13.3.1 behoben? Teilt eure Eindrücke gern in den Kommentaren unter dem Artikel.

