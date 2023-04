Home Deals Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Girl Unknown – Schwester? Tochter? Freundin? Feindin?“ für 1,99 Euro mitnehmen

Das E-Book der Woche: Dieses Mal „Girl Unknown – Schwester? Tochter? Freundin? Feindin?“ für 1,99 Euro mitnehmen

Verfasst von Patrick Bergmann // 10. April 2023

Wer mit dem Osterfest oder der Ostermesse nicht viel anfangen kann, der bekam über dieses Wochenende zwei Ausweichmöglichkeiten. Eine davon ist das E-Book der Woche, welches euch auf die grüne Insel Europas entführt.

Das E-Book der Woche

Eines Nachmittags steht Zoë Barry in Professor David Connollys Büro an der Dubliner Uni und behauptet, seine Tochter zu sein. David ist wie vor den Kopf geschlagen und traut seinen Ohren nicht. Nach dem ersten Schock stellt er Zoë seiner Frau Caroline und seinen Kindern vor. Bald ist die junge Frau Teil der Familie, zieht sogar bei den Connollys ein. Doch während sie in Davids Gegenwart schüchtern und verletzlich wirkt, zeigt sie Caroline gegenüber ein anderes Gesicht – kühl, berechnend, beinahe verschlagen.

Ist Zoë die, die sie vorgibt zu sein? Wen haben die Connollys in ihr Haus und in ihr Leben gelassen? Eine Tochter? Eine Schwester? Oder eine völlig Fremde, die geduldig darauf wartet, ihrer aller Leben zu zerstören?

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book dieses Wochenende zu einem Sonderpreis von 1,99 Euro zu erwerben. Nach dem Kauf kann der Pageturner in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

