Home iCloud / Services Unter anderem Apple Music betroffen: Wieder kleine Ausfälle in der iCloud

Unter anderem Apple Music betroffen: Wieder kleine Ausfälle in der iCloud

Apples iCloud-Dienste hatten zuletzt wieder mit einigen Ausfällen zu kämpfen, die aber diesmal etwas kleiner ausgefallen waren. Mit Apple Music hatten einige Nutzer Probleme, ebenso mit iTunes Match, das noch immer genutzt werden kann. Wie viele Anwender betroffen waren, ist nicht bekannt, inzwischen sollte alles wieder laufen. Habt ihr noch Probleme mit Apple Music oder anderen Diensten?

Apples iCloud hatte zuletzt erneut ein paar, diesmal kleinere Schwierigkeiten. Diese betrafen unter anderem Apple Music, der Dienst war für einige Nutzer nicht oder nur eingeschränkt erreichbar. Ebenfalls kam es zu Problemen mit iTunes Match, dem Dienst, der den Upload der eigenen Musiksammlung ermöglicht und noch immer genutzt werden kann.

Die Probleme sollten wieder gelöst sein

Apple zeigt auf seiner Seite für den Status der iCloud an, dass diese Probleme inzwischen beseitigt worden sind, das war in den letzten Tagen allerdings nicht immer eine zuverlässige Angabe. Tatsächlich war die Wetter-App so gründlich außer Gefecht, wie man es noch nicht gesehen hatte, dieser Bug tauchte erst mit deutlicher Verzögerung bei Apple auf.

Mit Apple Music scheint aber zur Stunde alles in Ordnung zu sein. Fallen euch heute noch Störungen mit den Diensten von Apple auf? Lasst uns eure Erfahrungen gern wissen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!