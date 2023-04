Home Apps Für Bequeme: WhatsApp lässt Status bald automatisch in Facebook und Instagram posten

WhatsApp lässt Nutzer ihren Status wohl bald automatisch auch in den anderen sozialen Netzwerken von Meta teilen. Ein Foto landet dann beim Posten direkt auch in Facebook und Instagram. Was für Nutzer bequem ist, dient vor allem Meta als zusätzliche Konvergenz.

WhatsApp arbeitet an der Implementierung eines neuen Features, an dem besonders Social Media- und Foto-freudige Nutzer ihren Spaß haben werden. Ein Posting im Status soll sich schneller und bequemer mit den restlichen „Freunden“ im „sozialen Netzwerk“ teilen lassen.

Wer aktuell seinen WhatsApp-Status mit Facebook teilen möchte, kann das zwar tun, WhatsApp schickt den Nutzer dann aber in die Facebook-App, wo er den Post wie üblich noch einmal separat teilen muss, das soll bald schneller gehen.

Automatisches Cross-Posting auf Facebook und Instagram

In der aktuellen Beta von WhatsApp 2.23.7.75 wird sichtbar, wie WhatsApp den Nutzern in Zukunft Arbeitsschritte abnehmen möchte. Dann kann der Anwender einstellen, dass ein Status automatisch auch in anderen Netzwerken geteilt wird.

Zuerst unterstützt wird wohl Facebook, später wird aber wohl auch Instagram hinzukommen. Standardmäßig landen die Posts in den Stories von Facebook und Instagram, wo sie, wie auch bei WhatsApp, auch 24 Stunden automatisch verschwinden.

Wann diese neue Funktion in WhatsApp Einzug halten wird, ist noch nicht klar, es kann allerdings noch einige Zeit dauern. Für Nutzer wird die neue Funktion vor allem dem Komfort dienen, Meta bekommt auf diese Weise aber mehr Nutzergenerierten Content in seine Netzwerke, was neben Werbeeinnahmen die zweite harte Währung im Geschäftsmodell ist.

