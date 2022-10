Home iCloud / Services Tim Cook: Darum wurde Apple Music teurer

Apple Music wurde kürzlich teurer. Ansatzlos hatte Apple die weltweiten Preise für Einzel- und Familienabo merkbar erhöht. Auch Apple TV+ blieb von Preiserhöhungen nicht verschont, ebenso erging es Apple One. Tim Cook wurde im Conference Call nach den Gründen gefragt und gab auch Antworten.

Apple Music wurde vor kurzem teurer. Nach der Erhöhung der Studententarife vor einigen Monaten, hat es nun auch die regulären Tarife erwischt und zwar ausnahmslos, die Details zu den neuen Preisen von Apple Music, Apple TV+ und Apple One lest ihr hier.

Wieso aber hat Apple die Preise erhöht, wurde Tim Cook im gestrigen Conference Call von den Analysten gefragt und er hat auch geantwortet.

Verschiedene Gründe bei verschiedenen Diensten

Apple Music, so Cook, wurde aufgrund von gestiegenen Lizenzgebühren teurer. Für KonstlKünstler sei das eher positiv, bei ihnen bliebe mehr Geld in der Kasse, so der Applechef.r

Apple TV+ indes wurde aus anderen Gründen preislich anspruchsvoller. Interessanterweise erklärte Cook ziemlich freimütig, zum Start sei Apple TV+ nur ein sehr übersichtliches Angebot gewesen. Vier oder fünf Produktionen, das war es. Die selbst auferlegte Beschränkung auf Originals habe zudem für ein sehr langsames Wachstum des Katalogs gesorgt.

Nun aber habe sich die Situation etwas gewandelt, der Katalog sei deutlich gewachsen, somit wachse nun auch der Preis, um dem Rechnung zu tragen.

Die gestiegenen Preise für Apple One setzten sich lediglich aus der Anhebung der Preise der enthaltenen Dienste zusammen. Apple Music ist aktuell der zweitgrößte Streamingdienst für Musik weltweit, Apple TV+ ist bei Videostreaming allerdings deutlich weiter hinten in der Rangliste. Apple hatte gestern Abend neue Rekordzahlen vorgelegt, hier lest ihr mehr zu Umsatz und Gewinn.

