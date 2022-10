Home Featured Teurer: Apple Music, Apple One und Apple TV+ ziehen die Preise an

Apple Music wird teurer: Die Preise steigen in den USA ab heute sowohl für Einzel-Abos, als auch für den Familienplan. Aber auch in Deutschland geht es mit den Preisen rauf und das betrifft auch Apple One und den Streamingdienst Apple TV+.

Es kam in den vergangenen Monaten bereits verschiedentlich die Frage auf, wann Apple die Preise für Apple Music und andere Dienste erhöhen würde, nachdem bereits verschiedentlich andere Anbieter ihre Preise angezogen hatten – der Tag ist nun gekommen.

Einige Apple-Dienste werden teurer und das spürbar. Die neuen Preise gelten ab heute.

Apple Music, Apple TV+ und Apple One werden teurer

Der Preis für ein Einzel-Abo von Apple Music steigt um einen Euro auf 10,99 Euro. Die Familienversion wird zwei Euro teurer und kostet nun 16,99 Euro.

Die Voice- und Studentenmitgliedschaft bleibt offenbar einstweilen preislich gleich, die Studenten zahlen ohnehin schon seit einigen Monaten einen Euro mehr.

Apple TV+ steigt im Preis um zwei Euro auf 6,99 Euro.

Apple One im Basis-Abo wird ebenfalls zwei Euro teurer und kostet jetzt 16,95. Die Familienversion und die Premiumversion verteuern sich jeweils um drei Euro auf 22,95 Euro respektive 31,95 Euro.

Schwacher Trost: Apple Arcade und Apple Fitness+ sind wohl nicht von Preisanpassungen betroffen.

Werdet ihr eure Abos behalten oder eine Änderung vornehmen?

