BREAKING: Das sind Apples Quartalszahlen – solider als die Konkurrenz

Gerade eben hat Apple seine Quartalszahlen für das dritte Kalenderquartal vorgelegt. In diesen Zeitraum fällt der Start der neuen Modelle des iPhones sowie der Apple Watch, im Vorfeld hatten Analysten positiv auf die Verkündung der Zahlen geblickt.

Apple hat heute Abend deutscher Zeit seine Quartalszahlen vorgelegt. Diese decken den Zeitraum von Ende Juni bis Ende September dieses Jahres ab. In diesen Zeitraum fielen verschiedene Produktstarts. So wurden im September etwa die vier neuen Modelle des iPhone 14 und verschiedene neue Modelle der Apple Watch vorgestellt.

Analysten waren im Vorfeld sehr optimistisch. Im Schnitt wurde ein Umsatz von gut 88 Milliarden Dollar erwartet, das wäre ein neuer Septemberrekord. Auch verschiedene Einschätzungen von Marktbeobachtern gingen dahin, dass insbesondere das iPhone 14 Pro sich äußerst gut verkauft. In verschiedenen westlichen Märkten sowie China besteht eine robuste Nachfrage nach den neuen Highend-Modellen. Entsprechend war mit neuen Rekorden gerechnet worden.

So sind die Zahlen ausgefallen – Rekordumsatz!

Nachfolgend die Zahlen des fiskalen Apple-Q4 2022, dem dritten Kalenderquartal 2022.

Unternehmensumsatz: 90,15 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 83,36 Milliarden US-Dollar 2021 / 64,70 Milliarden 2020)

(z. Vergleich 83,36 Milliarden US-Dollar 2021 / 64,70 Milliarden 2020) Gewinn pro Aktie: 1,29 Dollar pro Aktie (z. Vergleich 1,24 Dollar pro Aktie 2021 / 73 Cents 2020)

Auch aufgesplittet in die einzelnen Produktkategorien hat Apple heute Zahlen verkündet. Der Umsatz mit den iPhones, iPads und Macs splittet Apple noch auf. Er sieht wie folgt aus:

iPhone : 42,63 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 38,87 Mrd. US-Dollar 2021 / 26,44 Mrd. 2020)

: 42,63 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 38,87 Mrd. US-Dollar 2021 / 26,44 Mrd. 2020) Services : 19,19 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 18,28 Mrd. US-Dollar 2021 / 14,55 Mrd. 2020)

: 19,19 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 18,28 Mrd. US-Dollar 2021 / 14,55 Mrd. 2020) Mac : 11,51 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 9,18 Mrd. US-Dollar 2021 / 9,0 Mrd. 2020)

: 11,51 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 9,18 Mrd. US-Dollar 2021 / 9,0 Mrd. 2020) iPad: 7,17 Milliarden US-Dollar (z. Vergleich 8,25 Mrd. US-Dollar 2021 / 6,8 Mrd. 2020)

Kurze Einschätzung unsererseits

Apple übertraf die Erwartungen in Sachen Umsatz und Gewinn pro Aktie. Jedoch verfehlte man die Erwartungen beim iPhone-Umsatz und Services-Umsatz jeweils deutlich. Bei den Services waren die Analysten von über 20 Milliarden ausgegangen, es wurden „nur knapp 19 Milliarden“.

Die Apple Aktie brach innerhalb weniger Minuten um mehr als 4 % ein, da man die Erwartungen nicht ganz getroffen hatte. Jedoch steht man ungleich besser da als Meta, Microsoft, Amazon und Co., die um zweistellige Prozentsätze nachgaben. Apple scheint auch in der Krise relativ solide Umsätze erzielen zu können. Das zeigt sich in diesen Minuten auch gerade wieder, denn die Aktie erholt sich schon wieder und notiert nachbörslich nur knapp 1,35 % tiefer.

Im Anschluss folgt gleich wie üblich der Conference Call mit Tim Cook und Co., in dem sich die Apple-Manager mehr oder weniger offenherzig den Fragen der Analysten stellen.

Sollten sich hieraus noch erwähnenswerte Details ergeben, werden wir diese umgehend noch nachreichen.

