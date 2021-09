Home Hardware Sonos wird teurer: Das müsst ihr wissen

Sonos wird teurer: Das müsst ihr wissen

Wer sich für einen Lautsprecher der Marke Sonos interessiert und bisher gewartet hat, dürfte etwas frustriert sein: Sonos hat nämlich für fast alle Lautsprecher die Preise teils signifikant erhöht, darunter der Roam, der Sonos Five und die neue Soundbar Sonos Arc.

Preiserhöhung mit Ansage

Die Erhöhung der Preise kommt nicht überraschend. Der Hersteller aus den USA kündigte diesen Schritt bereits auf der letzten Quartalskonferenz an und begründet diesen Schritt unter anderem mit der schwierigen Lage auf dem Weltmarkt für Halbleiter-Chips. Außerdem gilt es zu beachten, dass auch bei Sonos die Preise vergleichsweise stabil waren – ob das die Preiserhöhung rechtfertigt, ist indes eine andere Sache

Die neuen Preise

Es sei vorweggenommen, dass Sonos nicht bei allen Produkten den Preis erhöhte. Soweit wir das überblicken konnten, werden der Sonos One und der Sonos One SL oder auch der Sonos Move zum bekannten Preis verkauft. Alle anderen Lautsprecher, so auch der neue Sonos Roam. Anbei einmal die Auflistung der neuen Preise:

Sonos Arc statt 899 Euro künftig 999 Euro

Sonos Sub statt 799 Euro künftig 849 Euro

Sonos Amp statt 699 Euro künftig 799 Euro

Sonos Five statt 579 Euro künftig 599 Euro

Sonos Roam statt 179 Euro künftig 199 Euro

Wichtiger Hinweis

Die hier kommunizierten Preise stellen die angepasste UVP von Sonos dar. Wer also bei einem Drittanbieter wie MediaMarkt, Saturn, Amazon oder Co. kauft, kann eventuell noch ein Schnäppchen machen. Doch höhere Verkaufspreise bedeuten in der Regel auch höhere Einkaufspreise, sodass auch die genannten Händler zeitnahe eine Preisanpassung vornehmen dürften.

