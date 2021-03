Home Featured Sollen AirPods 2 ablösen: Neue AirPods 3 noch diesen Monat?

Sollen AirPods 2 ablösen: Neue AirPods 3 noch diesen Monat?

Die neuen AirPods 3 sind angeblich bereit zur Auslieferung und sie sollen die aktuellen AirPods der zweiten Generation ersetzen. Noch vor Ende des Monats könnte die nächste Generation der Kopfhörer starten, dann wohl im Design der AirPods Pro.

Apple wird angeblich noch in diesem Monat die neuen AirPods 3 vorstellen, diese Behauptung hatten in den letzten Tagen bereits verschiedene bekanntere Leaker aufgestellt und auch Bilder verbreitet, wir hatten etwa in dieser Meldung darüber berichtet. Nun schließt sich ihnen auch Kang an, ein chinesischer Leaker mit einer fast perfekten Historie zutreffender Vorhersagen neuer Apple-Produkte.

In einem Post eines chinesischen sozialen Netzwerks erklärte Kang, nicht nur seien die AirPods 3 von Apple bereit zur Auslieferung, im Zuge ihrer Markteinführung werde Apple auch die aktuellen AirPods 2 einstellen.

Bald keine klassischen AirPods mehr erhältlich?

Aktuell gehen alle Beobachter davon aus, dass die AirPods 3 das Design er AirPods Pro in weiten Teilen adaptieren werden, was wiederum bedeuten würde: Sobald die AirPods 2 abgekündigt sind, würde es das aktuelle Design nicht mehr zu kaufen geben.

Noch ist allerdings nicht ganz klar, ob Apple ein klassisches In-Ear-Design auch für die AirPods 3 vorgesehen hat.

Weiter geht Kang von einer starken Nachfrage nach dem neuen iPad Pro 12,9 Zoll aus, das seiner Behauptung nach einige exklusive Features bekommen soll. Bis jetzt rechnen Beobachter hier vor allem mit einem Mini-LED-Display sowie einem neuen Prozessor auf Basis des A14. Das iPad Pro 2021 wird möglicherweise auf einem Event am 23. März vorgestellt. In einer früheren Meldung hatten wir über die Gerüchte um ein Apple-Event an diesem Datum berichtet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!