So teuer wird demnächst Netflix in 4k und Dolby Atmos

Streamingdienste haben sich mittlerweile fest in unserem Alltag integriert und scheinen durch die Bank weg eine gemeinsame Strategie verfolgt zu haben – durch extrem günstige Preise einen möglichst großen Kundenstamm aufbauen und dann sukzessive den Preis erhöhen. Netflix war hier Spitzenreiter und nun ist bekannt, was das Premium-Abo zukünftig kosten wird.

Künftig ein Zwanziger pro Monat

Dier Preiserhöhung hatte sich angedeutet, Apfelpage berichtete. Damals hieß es, der Streamingdienst wolle den Autorenstreik in Hollywood abwarten. Dieser ist nun beigelegt und Netflix fackelte nicht lange. Die neuen Preise gelten zunächst in den USA, hier werden für das Premium-Abo zeitnahe 22,95 US-Dollar fällig, siehe Grafik.

Für Kunden in Deutschland bzw. Europa ist das jedoch kein Grund, um sich zurückzulehnen. Denn in Frankreich waren die neuen Preise in Euro ebenfalls schon zu sehen. Netflix möchte für das Premium-Abonnement zukünftig 19,99 Euro haben.

Neukunden müssen Werbung akzeptieren oder tiefer in die Tasche greifen

Zudem ist es nun offiziell, das Basis-Abo wird für noch für Bestandskunden angeboten. Neukunden müssen also den werbefinanzierten Tarif wählen oder in den Standard-Tarif wechseln. Netflix äußert sich zudem zur Preiserhöhung und erklärte, dass man bei der Einführung des Account-Sharing zunächst auf eine Preiserhöhung verzichtet habe. Inwiefern das die nun erfolgte Preiserhöhung rechtfertigt, erschließt sich uns keinesfalls.

Was uns ebenfalls negativ auffällt und seit Jahren ein immer wieder geäußerter Kritikpunkt ist: Netflix erhöht die Preise und erklärt das mit steigenden Kosten für die Inhalte, an den jeweiligen Abonnements wird hingegen nicht gearbeitet. Wer 4k und Dolby Atmos, unserer Meinung nach heute Standard in einem vernünftigen Heimkino, nutzen will, muss zwingend den Premiumplan buchen. Wir stellen die kühne These auf und behaupten, dass rund 40% der Kunden gar nicht auf vier Geräten gleichzeitig streamen wollen.

