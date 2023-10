Home Sonstiges Netflix bereitet die nächste Preiserhöhung vor

Netflix bereitet die nächste Preiserhöhung vor

Am morgigen Donnertag startet die langersehnte dritte Staffel von Lupin, eine der besten Serien auf Netflix. Solche Highlights werden beim Streamingdienst immer seltener, deshalb ist diese Meldung umso bemerkenswerter – es wird nämlich wieder einmal teurer werden.

Netflix kündigt Preiserhöhung an

Hollywood ist aktuell noch immer lahmgelegt, dem Autorenstreik sei Dank. Die Parteien wollen jedoch wieder die Verhandlungen aufnehmen und zu einem Ende kommen. Für Kunden von Netflix wird dies nicht nur eine gute Nachricht sein. Dem Wall Street Journal zugespielte interne Unterlagen des Streamingpioniers zeigen auf, dass Netflix das Ende des Autorenstreiks für eine Preiserhöhung nutzen will. Die neuen Preise sollen zunächst in den USA und Kanada gelten, doch es gibt einen wichtigen Vermerk in besagten Unterlagen. Netflix will diese auch auf andere Länder ausdehnen. Unklar ist nur noch, wie stark die Preise ansteigen werden. Wir gehen davon aus, dass der Premiumplan von 17,99 Euro auf mindestens 19,99 Euro ansteigen wird.

Auch dieses Jahr gab es eine Preiserhöhung

Die letzte offizielle Preiserhöhung datiert aus dem Sommer 2022, Apfelpage berichtete. Auch heuer drehte der Konzern an der Preisschraube, wenn auch durch die Hintertür. Mit der Einführung des werbefinanzierten Tarifs für 4,99 Euro strich der Konzern den Basis-Tarif für 7,99 Euro. Wer auf Werbung keine Lust hat, muss also nun zwingend den Standadr-Tarif für 12,99 Euro buchen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!