So sind Apples Quartalszahlen ausgefallen | Doch kein SiriGPT im kommenden Jahr? | iPhone-Keynote am 13. September? – Daybreak Apple

Guten Morgen! Gestern hat Apple seine aktuellen Quartalszahlen vorgelegt. Darüber hinaus soll wohl im nächsten Jahr noch keine ChatGPT-Version von Siri erscheinen. Außerdem scheint das Datum für die diesjährige iPhone-Keynote festzustehen. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

So sind Apples Quartalszahlen ausgefallen

Gestern hat Apple die Quartalszahlen für das vergangene Quartal veröffentlicht, das am 30.06. endete. Im Vorfeld waren Analysten davon ausgegangen, dass der Konzern ein leicht unterdurchschnittliches Ergebnis präsentieren würde. Inwiefern sich dies bestätigt hat, erfahrt ihr hier.

Doch kein SiriGPT im kommenden Jahr?

Erst kürzlich sind Gerüchte aufgetaucht, wonach eine KI-basierte Version von Siri noch im kommenden Jahr erscheinen könnte. Doch nun hat sich ein Analyst zu Wort gemeldet, der in seiner eigenen Prognose keine Hinweise darauf sieht, dass 2024 bereits mit einer Apple-eigenen KI-Software zu rechnen ist. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

iPhone-Keynote am 13. September?

Traditionell wird das neue iPhone auch in diesem Jahr voraussichtlich wieder im September vorgestellt. Bis zuletzt gab es noch keine Neuigkeiten dazu, an welchem Datum dieses der Öffentlichkeit präsentiert werden könnte. Nun wird allerdings darüber spekuliert, dass die Veranstaltung am 13. September stattfinden könnte. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Safari 17 Beta erschienen

Apple hat Safari 17 als Betaversion für alle Nutzerinnen und Nutzer bereitgestellt. Mehr dazu hier.

Hälfte der jungen Menschen in Südkorea wechselt zum iPhone

Auch auf dem koreanischen Smartphone-Markt kann sich Apple inzwischen klar gegenüber Android durchsetzen. Mehr dazu hier.

iPhone 15: Keine Rekordumsätze für Foxconn und Co. in Sicht

Da sich die Nachfrage nach dem iPhone 15 wohl im Bereich des Vorjahres bewegen wird, könnte das für weniger Wachstum bei den Zulieferern sorgen. Mehr dazu hier.

