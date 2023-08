Home Apple Nach Börsenschluss: So sind Apples Quartalszahlen ausgefallen

Apple hat soeben seine Quartalszahlen vorgelegt. Im Vorfeld waren die meisten Analysten von einem leicht unterdurchschnittlichen Ergebnis ausgegangen.

Gerade eben hat Apple sein Konzernergebnis für das am 30. 06. abgelaufene Quartal vorgelegt. 31 führende Analysten waren im Vorfeld von einem Quartalsgewinn von 1,20 Dollar je Aktie ausgegangen, das wäre ein gleichbleibendes Ergebnis im Vergleich zum Vorjahresquartal.

28 Analysten hatten mit einem Umsatz von 81,78 Milliarden Dollar im zurückliegenden Quartal gerechnet, was ein Rückgang von 1,42% gewesen wäre. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen noch fast 83 Milliarden Dollar erlöst. Analysten rechnen für das gesamte Fiskaljahr mit einem Erlös pro Aktie von knapp sechs Dollar.

So sind die Zahlen ausgefallen

Und nachfolgend nun die Zahlen, die Apple gerade veröffentlicht hat:

EPS: 1,26 $ gegenüber 1,19 $ geschätzt,

Umsatz: 81,80 Milliarden US-Dollar gegenüber 81,69 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 1 % gegenüber dem Vorjahr

iPhone-Umsatz: 39,67 Milliarden US-Dollar gegenüber 39,91 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahr

Mac-Umsatz: 6,84 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,52 Milliarden US-Dollar geschätzt, ein Plus von 7 % gegenüber dem Vorjahr

iPad-Umsatz: 5,79 Milliarden US-Dollar gegenüber 6,41 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 20 % gegenüber dem Vorjahr

Einnahmen aus anderen Produkten: 8,82 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 8,39 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 2 % gegenüber dem Vorjahr

Dienstleistungsumsatz: 21,21 Milliarden US-Dollar gegenüber geschätzten 20,76 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 8 % gegenüber dem Vorjahr

Bruttomarge: 44,5% vs. 44,2% geschätzt

Im Anschluss folgt der Conference Call, in dem Tim Cook möglicherweise noch die ein- oder andere interessante Anmerkung wird fallen lassen. Wenn sich hieraus interessante Schlüsse ergeben, lest ihr sie ab morgen früh bei uns.

