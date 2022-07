Home Featured Reines eSIM-iPhone 14 im Herbst? Was heute gegen die physische SIM spricht

Reines eSIM-iPhone 14 im Herbst? Was heute gegen die physische SIM spricht

Ein iPhone ohne SIM-Slot? Das ist gar nicht mehr so abwegig und schon in diesem Herbst könnte Apple diesen Weg beschreiten. Den Verbrauchern macht die Vorstellung offenbar wenig aus und auch verschiedene andere Gründe scheinen dafür zu sprechen, die kleinen Plastikkarten los zu werden.

Apple wird sich früher oder später vom physischen SIM-Slot im iPhone verabschieden, entsprechende Spekulationen waren bereits Anfang des Jahres aufgetaucht und wurden durch verschiedene Aussagen und Umstände befeuert. Da waren einerseits die iPhone-Boxen in den USA, die plötzlich ohne SIM-Karten der Provider ausgeliefert wurden, wenn Kunden ihre Geräte etwa bei Verizon oder T-Mobile erworben hatten. Dann war da die Marktforschungsagentur Global Data mit einer Aussage, wonach Apple die physische SIM sicher nicht über Nacht, aber Stück für Stück doch abschaffen werde, Apfelpage.de berichtete.

Kommt das iPhone 14 in einigen Versionen schon ohne SIM?

Nun steht der Launch des iPhone 14 vor der Tür und dieses erscheint möglicherweise zumindest in einigen Varianten ohne SIM-Slot. Ein reines eSIM-iPhone wäre die natürliche Evolution, wird ein leitender Manager eines US-Providers vom WSJ zitiert. Zudem wird die eSIM von immer mehr Kunden in Europa und Asien genutzt und in den USA steigt ebenfalls die Nutzerbasis.

Auch aus Sicherheitserwägungen heraus habe eine eSIm nur Vorteile, so Anthony Goonetilleke vom Sicherheitsdienstleister Amdocs. Im Falle eines Sicherheitslocks in einer eSIM könnten in kürzester Zeit weltweit Millionen Nutzer mit Updates übers Mobilfunknetz versorgt werden. Und schließlich ist da noch der Nachhaltigkeitsgedanke: Keine SIM = weniger Plastikmüll, ein Ansatz, den Apple im Marketing sicher nicht übersehen wird.

Denkbar ist etwa, dass Apple es Providern freistellen wird, eine Version ohne physischen SIM-Slot zu vertreiben.

In einem Ratgeber haben wir einen Überblick über die aktuelle Tarifsituation in Deutschland gegeben. Nutzt ihr bereits heute eine eSIM?

