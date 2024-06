Home Gerüchte Rebranding unter iOS 18: Apple will AI-Features wohl „Apple Intelligence“ taufen

KI steht für „Künstliche Intelligenz“, AI ist das englische Pardon für „Artificial Intelligence“. So hat jede Abkürzung seine Bedeutung, doch Apple will den Begriff wohl für sich beanspruchen. Ein Bericht geht davon aus, dass Apple zahlreiche AI-Features in iOS 18 integrieren wird und die Abkürzung mit „Apple Intelligence“ kapern will.

Davon geht Mark Gurman aus, der in seinem Bericht für Bloomberg sämtliche KI-Features auflistet, die Apple wohl kommende Woche vorstellen wird. Sollte Apple die Abkürzung wirklich für sich beanspruchen, wäre das aus Marketing-Sicht ein großer Schritt. Bereits in der Vergangenheit hat es das Unternehmen immer wieder vermieden, von künstlicher Intelligenz oder „AI“ zu sprechen. Da Apple spät auf den Zug aufgesprungen ist, ließ sich so eine negative Verbindung vermeiden.

Geht „Apple Intelligence“ den Apple-Weg?

Es ist nicht das erste Mal, dass Apple zu spät auf einen Trend aufspringt, ihn aber über den „Apple-Weg“ perfektioniert und optimal vermarktet. Während beispielsweise ein Samsung Galaxy schon länger mit KI Bilder bearbeitet und Google sein Gemini immer wieder in seine Geräte integriert, könnte Apple mit „Apple Intelligence“ all seine Geräte und vor allem systemweit ausrüsten. Auch das Thema Datenschutz könnte Apple für sich beanspruchen. iPhones gelten als sehr sicher, was Zweiflern die Furcht vor KI nehmen könnte.

Es bleibt abzuwarten, wie Apple seine Karten ausspielt, aber schenkt man dem Bericht von Gurman Glauben, sieht mal wieder alles danach aus, dass Apple hier einiges richtig macht. Nach der Vorstellung von iOS 18 in der kommenden Woche wissen wir mehr.

