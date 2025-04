Home Apps Controller for HomeKit ist in Version 7.5.5 erschienen: das ist neu

Verfasst von Patrick Bergmann // 28. April 2025 um 15:17 Uhr // Apps // // Keine Kommentare

Ursprünglich hatte Apple eigentlich eine massive Offensive im Bereich Smart Home geplant, wegen der Unzulänglichkeiten der neuen Siri soll sich diese jedoch deutlich verzögern. Wie dem auch sei, auch an der App müsste Apple Hand anlegen. Bis es so weit ist, bevorzugen wir Drittanbieter-Apps und damit kommen wir zu Controller for HomeKit. Hier gibt es wieder einmal ein kleines, aber feines Update.

Controller for HomeKit 7.5.5 ist erschienen

Die Macher der App bauen ihre App kontinuierlich aus, besonders die Funktion für ein Backup ist interessant – eine Funktion, die wir in der Home-App von Apple immer noch schmerzlich vermissen. Wie dem auch sei, mit diesem Update konzentrieren sich die Macher wieder einmal auf eine Vielzahl an Verbesserungen:

Neue Funktionen und Verbesserungen

Metadaten: Im Hintergrund haben wir eine neue Metadatenstruktur eingeführt, die den Weg für spannende zukünftige Funktionen ebnet.

Geräte sortieren: Du kannst jetzt nicht nur Räume, sondern auch einzelne Geräte sortieren – so bleibt dein Setup noch übersichtlicher.

Eindeutige Gerätenamen: Controller hilft dir jetzt automatisch, doppelte Namen für Geräte zu vermeiden – für mehr Klarheit und weniger Konflikte.

Bessere Benennung mit Raum-Präfixen: Wenn du Namenspräfixe basierend auf Räumen nutzt, profitierst du jetzt von einem verbesserten Handling beim Verschieben von Geräten oder Umbenennen von Räumen.

Schneller zu Räumen navigieren: In der Geräteübersicht kannst du jetzt direkt zur Raumansicht springen – für eine schnellere Navigation.

Fehlerbehebungen

Ein Fehler wurde behoben, durch den einige Nutzer beim Erstellen von Servicegruppen keine Eigenschaften auswählen konnten.

Ein Bug wurde behoben, durch den Kamerastreams bei einigen Nutzern nicht korrekt geladen wurden.

Viele kleine Verbesserungen im Hintergrund sorgen für mehr Stabilität und Zuverlässigkeit der App.

Preise und Verfügbarkeit

Das Update auf Version 7.5 ist für alle Bestandskunden kostenfrei. Mit dem Release von Version 6 wurde jedoch erheblich an der Preisschraube gedreht. Mit 99,99 Euro für die Lifetime-Pro-Lizenz gehört die App zu den teureren Optionen im App Store, alternativ kann man die App auch für 29,99 Euro pro Jahr abonnieren.

Offen gestanden tun wir uns da schwer, die App weiterhin uneingeschränkt zu empfehlen. Wer nur Interesse am FAQ hat, der sollte einen Blick auf HomeDevice werfen. Nach wie vor ist die App einen Blick wert und ein Groß der Funktionen lässt sich weiterhin kostenfrei nutzen.

