RCS: iOS 18 Beta 3 unterstützt erstes deutsches Netz

RCS: iOS 18 Beta 3 unterstützt erstes deutsches Netz

Die jüngste iOS 18-Beta bringt RCS in weitere Länder und Netze auch außerhalb der USA. Erste Kunden in Deutschland dürften den Dienst auch bereits nutzen können, daneben startet die RCS-Unterstützung für Kunden in Frankreich, Spanien und Belgien.

iOS 18 baut die RCS-Unterstützung in der aktuellen Beta weiter aus. Die Beta 3 ergänzt RCS-Support in ersten Ländern außerhalb der USA, wie zuletzt bekannt wurde. So können nun auch Kunden bei Telefonica in Spanien und SFR in Frankreich RCS nutzen.

Auch erstes deutsches Netz wird jetzt unterstützt

Daneben startet der RCS-Support mit iOS 18 Beta 3 in den Netzen von Videotron, Telus Mobility und Bell. Und auch das deutsche O2-Netz von Telefonica sollte jetzt mit iPhones unter iOS 18 Beta 3 RCS-Support bieten.

Damit wird auch klar, dass alle drei großen Provider hierzulande den neuen Standard am iPhone unterstützen werden. Hier lest ihr, wie es in dieser Sache bei Telekom und Vodafone steht.

RCS ist der eingebaute Messenger

RCS bietet das, was WhatsApp und Co. können, ohne eine separate App zu benötigen. Neben Text wird der Bild- und Dateiversand unterstützt, auch Standorte und Schreibindikatoren gibt es, eine Verschlüsselung existiert, allerdings nicht Ende-zu-Ende.

Um RCS nutzen zu können, muss die aktuellste Version der Netzbetreibereinstellungen installiert sein. Falls es eine aktuellere Version gibt, lässt sie sich einspielen, indem der Dialog Info unter Einstellungen > Allgemein aufgerufen wird.

iOS 18 startet im Herbst für alle Nutzer in der finalen Version.

