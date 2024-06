Home Featured RCS am iPhone: Das sagen Telekom und Vodafone

Mit iOS 18 wird auch Apple erstmals RCS unterstützen, der SMS-Nachfolger ist aber auf die Mitarbeiter der Netzbetreiber angewiesen. Die beiden größten deutschen Mobilfunker werden RCS auf dem iPhone unterstützen, wie Telekom und Vodafone auf Anfrage erklärten.

Apple wird mit iOS 18 nun ebenfalls den RCS-Standard auf das iPhone bringen. Mit RCS ist ein vollwertiger Messenger schon auf dem Smartphone, ohne dass eine Dritt-App installiert wird, das setzt aber voraus, dass die Kontakte ebenfalls kompatible Geräte nutzen.

Die Messages-App von Google unterstützt den Standard schon lange, am iPhone geht es nun erst los. Allerdings muss RCS auch netzseitig unterstützt werden und zuletzt war noch nicht klar, wie sich die verschiedenen Provider hier positionieren würden.

Telekom und Vodafone machen mit

Auf Apfelpage.de-Anfrage erklärten die Deutsche Telekom und Vodafone nun, RCS auch für das iPhone zu unterstützen. Die Telekom unterstützt RCS in ihrem Netz schon lange, sie hatte einst auch eine eigene RCS-Messaging-App angeboten, diese zündete beim Kunden jedoch nicht.

Ein Sprecher teilte mit, Kunden müssten keine besonderen Einstellungen an ihrem iPhone vornehmen, um RCS nutzen zu können, sobald iOS 18 erscheint. Die aktuelle Version der Netzbetreibereinstellungen wird benötigt, diese wird automatisch geladen, sobald eine SIM in ein neues Gerät eingelegt wird. Sie können alternativ auch manuell aktualisiert werden, indem der Info-Dialog in den Einstellungen unter Allgemein aufgerufen wird.

Vodafone erklärte in seiner Antwort auf unsere Nachfrage, man benötige noch Zeit, um das Netz auf die RCS-Nutzung am iPhone vorzubereiten. Sobald iOS 18 in der finalen Fassung für alle Nutzer bereitsteht, soll der Standard ohne weitere Einstellungen nutzbar sein.

Antwort von Telefonica steht noch aus

Telefonica als dritter großer Provider hat auf unsere Anfrage zum RCS-Support am iPhone bislang noch nicht geantwortet. Auch ist nicht klar, wie sich die Lage für Kunden der vielen Service-Provider und Discount-Anbieter darstellt.

