Apple ist unangefochtener Marktführer bei komplett kabellosen In-Ears. Doch seit der ersten Auflage im Jahr 2016 hat sich der Markt enorm gewandelt. So konnte uns der erste In-Ear von Nothing begeistern. Noch in diesem Monat wird der Nachfolger gezeigt.

Nothing Ear (2) wird am 22. März gezeigt

Wir hatten den Nothing Ear (1) hier im Test und die Leistung mit dem Design überzeugte vor allem durch den Preis. Diesen hob das Unternehmen jedoch zwischenzeitlich an, ohne den In-Ear zu aktualisieren. Dies wird das Unternehmen nun nachholen. Nothing selbst kündigte via twitter die Neuauflage an:

When (1) becomes (2).

22 March, 15:00 GMT. Get ready for Ear (2).https://t.co/pLWW07l8G7 pic.twitter.com/9tM2OQuVqg

An der Form soll sich nicht so viel ändern. Glaubt man den Gerüchten, soll Nothing stattdessen am Noise Cancelling und am Sound gearbeitet haben. Dabei will man wie beim Nothing Ear(Stick) auf eigene Treiber setzen. Im Ear(1) setzte man hingegen auf das Know-how von Teenage Engineering.

Das eigene Öko-System wird immer deutlicher

Nothing wurde bekanntlich von Carl Pei, einem der beiden Gründer von OnePlus, ins Leben gerufen. Und bei der Vorstellung des Ear(1) machte man klar, dass man als Unternehmen an einem eigenen Öko-System arbeite. Wie das aussehen könnte, wird immer klarer. Noch in diesem Jahr wird es den ersten eigenen Lautsprecher geben, Apfelpage berichtete. Dieses dürfte sich ähnlich wie die Nothing Ear nahtlos in das Smartphone einfügen. Apropos Smartphone: Hier soll es noch in diesem Jahr ein neues High-End-Modell geben, Apfelpage berichtete.

