Tech-Deal: Nothing ear (1) – NC-Kopfhörer für unter 75 Euro

Verfasst von Patrick Bergmann // 29. August 2022 um 12:40 Uhr // Deals // // Keine Kommentare

Apple hält sich immer noch vornehm zurück, was einen möglichen Nachfolger der AirPods Pro angeht. Das ist insofern etwas ungünstig, da bei genügend Käufern der Akku so langsam aber sicher endgültig zur Neige geht – es muss also Ersatz zur Überbrückung her. Da ist uns heute ein Angebot zu den Nothing (ear) 1 ins Auge gefallen:

Nothing (ear) 1 für unter 75 Euro

Der Nothing (ear) 1 konnte bei uns im Produktcheck vollumfänglich überzeugen, hier nachzulesen. Der Sound sowie das NC sind für die Preisklasse wirklich hervorragend. Und es gibt das Modell auch in Schwarz, wobei sich dies nur auf die Silikontips bezieht, das restliche Gehäuse der Kopfhörer und des Ladecase sind leicht transparent. Wie dem auch sei, die Kopfhörer gibt es heute für gerade einmal 74,99€ im Angebot:

Die Nothing (ear) 1 kommen mit einer App, mit dessen Hilfe sich die Kopfhörer verbunden und einrichten lassen. Einmal gekoppelt, verbinden sich die Kopfhörer von Nothing danach automatisch, sobald das Case geöffnet und die Kopfhörer herausgenommen werden.

AirPods über Amazon derzeit nicht erhältlich

Dabei ist uns noch etwas aufgefallen: Zur Zeitpunkt der Erstellung des Artikels waren bis auf die AirPods Max kein Modell via Amazon lieferbar. Es gibt zwar Angebote von anderen Verkäufern auf der Plattform, Amazon selbst kann aktuell nicht liefern. Das muss natürlich nichts heißen – interessant ist es dennoch allemal.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

