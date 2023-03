Home Gerüchte Nothing: Nach In-Ears und Smartphone kommt demnächst ein Lautsprecher

Nothing: Nach In-Ears und Smartphone kommt demnächst ein Lautsprecher

Als Carl Pei sein neues Start-up Nothing gründete, sprach er zeitnahe davon, nicht einfach nur Smartphones herstellen zu wollen. Man wolle ein Öko-System schaffen, ähnlich wie Apple. Und dies nimmt so langsam Formen an, denn demnächst wird es den ersten Lautsprecher von Nothing geben.

Nothing teasert Lautsprecher an

Nothing selbst erklärte vor rund zwei Jahren, dass man auch an einem Lautsprecher arbeiten wolle. Dies scheint der Fall zu sein und es wird nicht mehr lange dauern, bis wir diesen zu Gesicht bekommen. Carl Pei höchstpersönlich zündete nämlich die erste Stufe des Marketings für dieses Produkt:

A new member of the family is around the corner https://t.co/HLMTofhjA9

Dieser tweet ist noch sehr kryptisch gehalten und gibt keine Auskunft, was wir genau erwarten dürfen.

Außergewöhnliches Design

Mit Sicherheit wird es ein sehr außergewöhnliches und extrovertiertes Design geben, was das Markenzeichen des Unternehmens ist. Wir werden auch, wenn wir uns die bisherige Designsprache ansehen, auch transluzente Oberflkächen bekommen, die einen Blick ins Innere erlauben. So etwas ist megaspannend und erfolgreich – wie Bose mit dem legendären 901 demonstrierte.

Kommt wohl zwischen Sommer und Herbst 2023

Schaut man sich das bisherige Marketing an, vergingen vom ersten Teaser in den sozialen Netzwerken bis zum Launch in etwa gute drei Monate. Das würde ein Start im Sommer bedeuten. Nothing könnte aber auch einen Zeitraum rund um die IFA im Frühherbst anvisieren. Wer mag, kann sich hier beim Hersteller für das Event registrieren.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!