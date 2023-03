Home Gerüchte Nothing Phone (2) soll mit High-End-Chip erscheinen und in der Oberklasse angesiedelt sein

Die Optik eines aktuellen Smartphones ist in der Formensprache über alle Hersteller mehr oder weniger identisch. Apple hat sich dazu entschieden, das aktuelle Modell immer mit einer speziellen neuen Farbe auf den Markt zu bringen. Das Start-up Nothing wählte mit den Glyphen auf der Rückseite einen völlig neuen Ansatz, machte dafür aber bei dem Chip hier und da Abstriche. Das neue Modell soll dies ändern.

Die Rückseite des Nothing Phone (1) mit den Glyphen war absolut innovativ, da diese tief in das Benutzererlebnis integriert wurden. Das bescherte dem ersten Smartphone aus dem Hause Nothing sogar einen Platz in der Liste der Times der innovativsten Produkte 2022. Nothing bestätigte nun, dass man an einem zweiten Modell arbeite und hier die Ausrichtung etwas verändern werde. Dieses soll voraussichtlich noch in diesem Jahr erscheinen

High-End-Chip soll verbaut werden

Im aktuellen Modell kommt ein Snapdragon 778G+ zum Einsatz, der von der Leistung eher in der Mittelklasse angesiedelt ist. Immerhin wird 5G unterstützt. Das Start-up ließ sich diesen jedoch maßschneidern, um Wireless Charging anbieten zu können. Auf dem aktuell stattfindenden MWC bestätigte der Gründer Carl Pei nun, dass das Nothing Phone 8 mit einem Snapdragon 8 ausgestattet sein wird. Unklar ist hier jedoch, welche Version der 8er-Serie verbaut wird. Da Pei eine eigene Pressekonferenz zusammen mit dem CEO von Qualcomm abhielt, könnte Nothing hier als einer der ersten Hersteller auf die neuen Chips mit Unterstützung zur Satellitenkommunikation zurückgreifen.

