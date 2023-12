Home Apfelplausch Neuer Ultra-Security-Modus in iOS 17.3 | offenes NFC am iPhone | iPhone SE 4 Gerüchte – Apfelplausch 319

Das Mikrofon im iPhone soll besser werden und dadurch soll auch Siri besser werden. Das ist eine Idee von Apple, über die wir in dieser Sendung sprechen wollen. Weitere Themen: Der Start von Threads in Europa, ein mögliches neues iPhone SE und faltbare Displays von Samsung. Willkommen zur Episode 319.

Mit ein paar technischen Schwierigkeiten sind wir in diese Sendung gestartet, in der ich mich zuerst ein wenig über eine interessante Erfahrung mit dem Apple-Support auslasse. Anschließend sprechen wir in der Hörer-Post unter anderem über günstigere Eingabestifte fürs iPad.

Kapitelmarken

00:00:00: Intro und Romans MacBook-Story

00:09:15: Hörermails: iPad Pencil Empfehlungen | Erfahrungen mit iPhone-Verkaufsdiensten

00:16:30: Kurz notiert: Threads startet in Europa, iOS 17.2 mit Journal-App, iOS 17.3 bringt Ultrasicherheits-Modus

00:27:00: iPhone 18: Bessere Mikrofone = besseres Siri?

00:33:00: Unser Partner pCLOUD → Zu allen Family-Tarif-Deals

00:37:40: iPhone SE 4 Gerüchte und Vision Pro Launch Details

00:52:20: Faltbare Displays von Samsung in künftigen iPhones und Apple könnte NFC am iPhone öffnen

Unser Sponsor: pCLOUD

Die besten pCloud-Funktionen

Einmalzahlung – Europas sicherster Cloud-Speicher!

App, Webinterface, Backup-Funktion für Apple-Geräte

Schweizer Gesetzgebung, v. a. in Sachen Datenschutz sehr streng

Rechenzentren haben Frühwarnsysteme gegen Feuer, Wasser, Rauch oder Einbruch

alle Dateien mehrfach an verschiedenen Standorten gespiegelt (Datenverlust vorbeugen und Verfügbarkeit erhöhen)

Kurze Themen

Threads ist jetzt auch in Europa gestartet, darüber sprechen wir ganz kurz. Außerdem soll ein nettes Zusatzfeature für die geteilten Playlisten unter iOS 17.3 kommen.

In der neuen Beta steckt übrigens auch eine neue Sicherheitsfunktion gegen Identitätsdiebstahl, die ist ziemlich spannend und darüber wollen wir auch ein wenig sprechen.

Macht ein besseres Mikrofon Siri auch besser?

Das zumindest erhofft sich wohl Apple und möchte das iPhone in Zukunft mit noch besseren Mikrofonen ausstatten. Ob das allerdings auch Siri besser macht, wie Apple offenbar hofft? Ich zumindest habe da meine Zweifel.

Was wird das mit dem iPhone SE 4?

Es soll tatsächlich ein neues iPhone geben, das zumindest sagen Beobachter seit einiger Zeit immer wieder. Dieses soll unter anderem den Akku des iPhone 14 erben, was logisch wäre, sollte das iPhone SE 4 tatsächlich eine Art Aufguss des iPhone 14 werden. Lukas hat aber grundsätzliche Zweifel am Zweck eines solchen Produkts, wir sprechen ein wenig über die möglichen Implikationen.

Kommen faltbare Displays von Samsung ins iPad?

Samsung erhofft sich offenbar, in Zukunft massenhaft faltbare Panels an Apple zu liefern, daher hat man intern bereits entsprechende Vorbereitungen aufgenommen. Allerdings steht es noch auf einem völlig anderen Blatt, wann und für welche Geräte das der Fall sein könnte.

Apples Mitarbeiter werden für die Brille geschult

Die Vision Pro soll irgendwann nächstes Jahr erscheinen und die Verkäufer müssen das Gerät beherrschen, wenn sie es gut verkaufen sollen. Über ein entsprechendes Schulungsprogramm wollen wir ein wenig reden.

Wird NFC am iPhone geöffnet?

Apple hat hier wohl überraschend Zugeständnisse in Richtung EU gemacht. Wir sprechen über mögliche Hintergedanken bei diesem Schritt und das allgemeine Potenzial einer offeneren NFC-Schnittstelle.

Ich wünsche euch viel Spaß beim Hören!

Apfelplausch unterstützen

Als Hörerpost im Plausch sein?

…dann schreibt uns eure Fragen, Anmerkungen, Ideen und Erfahrungen an folgende Adressen:

-----

