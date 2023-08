Home Daybreak Apple Neuer persönlicher Apple Music-Sender | TSMC-Fabrik in Dresden | Foxconn-Server für Apple-KI – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen! Heute geht es um den neuen persönlichen Sender in Apple Music, die TSMC-Fabrik in Dresden und zukünftige Apple-KI soll auf Servern von Foxconn laufen. Das und mehr gleich hier!

Neuer Sender in Apple Music

Wer bei Apples Streaming-Dienst neue Musik entdecken will, für den gab es bisher den „Dein Name – Sender“. Dieser ist auf dich zugeschnitten und spielt Musik nach deinem Geschmack ab und mischt hierbei bereits gestreamte Titel sowie neue und das in Endlosschleife. Nun gibt es einen neuen persönlichen Sender, der auf den Namen „Musik Entdecken“ hört. Was diesen anders macht ist die Tatsache, dass hier ausschließlich neue Songs gespielt werden, die du bis jetzt noch nicht gehört hast. Diese sollten aber trotzdem zu deinem bisherigen Hörverhalten passen. Beide Sender findest du in Apple Music im Reiter „Jetzt hören“ unter „Sender für dich“.

TSMC baut Fabrik in Dresden

Der Chiphersteller aus Taiwan, der Apple mit Prozessoren beliefert, baut nun eine neue Fabrik in Dresden. Jedoch ist erstmal nicht mit einem Ostdeutschen-iPhone zu rechnen, weil in dieser Fabrik keine Chips für Apple produziert werden. Während Apple in seine Geräte 3-5 nm Prozessoren einbaut, werden in Dresden zukünftig 22 und 28 nm-Chips gefertigt. Diese finden ihre Anwendung vor allem in der Automobilindustrie.

Apple-KI auf Foxconn-Servern

Wie kürzlich bekannt wurde, arbeitet Apple an eigenen KI-Diensten und möglicherweise auch an einem ChatGPT für das Apple-Ecosystem. Auch wenn diese noch auf sich warten lassen, wurde nun bekannt, dass Apple diese anscheinen auf Servern des iPhone-Zulieferers Foxconn laufen lassen will. Zumindest für den internen Betrieb und Tests innerhalb von Apple soll dort die entwickelte KI-Technologie laufen. Um einem möglichen Einfluss seitens China vorzubeugen, sollen die Server hierfür allerdings nicht in Taiwan stehen, sondern etwas neutraler in Vietnam.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch wieder für heute. Euch allen noch einen erholsamen und tollen Mittwoch!

