Home Mobilfunk Telekom MagentaZuhause Flex: Festznetztarif mit einmonatiger Vertragslaufzeit angekündigt

Telekom MagentaZuhause Flex: Festznetztarif mit einmonatiger Vertragslaufzeit angekündigt

In knapp vier Wochen wird die IFA in Berlin stattfinden und die Telekom nutzt dies traditionell, um ein Tarifportfolio zu überarbeiten. Im Bereich Festnetz greift der Bonner Konzern schon vorweg und kündigte bereits eine tiefgreifende Veränderung an.

MagentaZuhause Flex

Direkt im Anschluss der IFA 2023 wird die Telekom ein neues Festnetzangebot launchen, welches ohne 24-monatige Vertragsbindung kommt. Der Tarif hört auf den Namen MagentaZuhause Flex und ist mit einer einmonatigen Vertragslaufzeit versehen. Der Tarif wird ins insgesamt drei Varianten angeboten, die sich nur durch die DSL-Geschwindigkeit unterscheiden:

MagentaZuhause Flex M (50 Mbit/s) zu 42,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex L (100 Mbit/s)zu 47,95 Euro/Monat

MagentaZuhause Flex XL (250 Mbit/s) zu 54,95 Euro/Monat

Die Tarife werden auch über Glasfaser angeboten, zudem ist eine Kombination mit MagentaTV vorgesehen. Für monatlich 10 Euro Aufpreis ist das Zubuchen von MagentaTV Flex Smart möglich.

Vorbote für neue Konditionen

Wer sich nun etwas verwundert die Augen reibt, der hat absolut Recht. Die Konditionen der MagentaZuhause Flex-Tarife entsprechen exakt denen der Laufzeitverträge. Dementsprechend dürfte die Telekom hier während der IFA 2023 weitere Anpassungen vornehmen.

Ab dem 05. September buchbar

Die neuen Tarife werden mit Abschluss der IFA am 05. September 2023 buchbar sein. Doch Interessenten sollten genau abwägen, denn der Abschlusspreis beträgt satte 69,95 Euro. Das Angebot kann über den Shop, über die Webseite oder über die Kundenhotline in Anspruch genommen werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!