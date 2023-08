Home Apps Voice Chat für Gruppen: WhatsApp testet neues Feature

Voice Chat für Gruppen: WhatsApp testet neues Feature

WhatsApp experimentiert mit einer neuen Funktion für Gruppen: Voice Chats sollen eine niederschweflige und zugleich direktere Interaktion ermöglichen. Ein solcher Chat lässt die Smartphones nicht klingeln, Teilnehmer können sich nach Belieben ein- oder ausschalten.

WhatsApp bereitet offenbar den Start einer neuen Funktion für Gruppen vor: Die Voice Chats genannte Erweiterung ermöglicht es Teilnehmern, innerhalb einer Gruppe zu spontanen Besprechungen zusammen zu kommen. Das Feature zeigt sich aktuell in der Beta für Android.

Bis zu 32 Teilnehmer in neuem Gruppen-Chat

Anders als bei regulären Gruppenanrufen klingeln die Smartphones der Nutzer nicht, sofern ein Teilnehmer einen Voice Chat startet, stattdessen erhalten die anderen Teilnehmer nur eine Push-Nachricht. Slack und andere Kommunikationstools bieten bereits ähnliche Funktionen.

Derzeit wird der neue Voice Chat einigen Gruppen angeboten, es können maximal 32 Teilnehmer mitmachen, auch wenn Gruppen deutlich größer sein können. Es ist nicht klar, wann die regulären Versionen von WhatsApp für iOS und Android die neue Funktion erhalten solle, ein wenig Geduld werden die Nutzer aber wohl noch brauchenn.

Die neuen Chats bleiben, wie fast alles bei WhatsApp, Ende-zu-Ende-verschlüsselt. Dass der Messenger, der zu Meta gehört, offenbar fest entschlossen ist, an dieser Sicherheit für alle Nutzer auch gegen politische Widerstände festzuhalten, zeigte sich anhand von Äußerungen des WhatsApp-Chefs als Reaktion auf eine geplante Gesetzesänderung in Großbritannien, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten. Dort könnte eine sichere Verschlüsselung bald gesetzlich verboten werden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!