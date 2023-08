Home Gerüchte iPhone 15: Bilder zeigen USB-C-Anschlüsse

Das iPhone 15-Lineup wird wohl erstmals einen USB-Anschluss besitzen. Neue Bilder stützen diese als recht sicher geltende Prognose. Allerdings bleiben nach wie vor offene Fragen hinsichtlich der Ausgestaltung der Leistungswerte der Anschlüsse.

Ein iPhone-Zeitalter wird wohl im Herbst zu Ende gehen, dann nämlich dürfte Apple im neuen iPhone 15 den Lightning-Anschluss in Rente schicken. Dieser wird wohl in der Folge Sprit für Schritt aus allen weiteren Produkten verschwinden, den Ausschlag gab die neue Gesetzgebung der EU, doch auch in anderen Märkten wie Indien, Brasilien und nicht zuletzt den USA formierte sich der Druck auf Apple hin zu USB-C.

iPhone 15 Plus and 15 c.c flex pic.twitter.com/PYLyYKKKWR — fix Apple 🍏 (@lipilipsi) August 8, 2023

Ein paar neue Leaks zeigen nun die angeblichen USB-C-Anschlüsse von diversen iPhone 15-Modellen, sie wurden von Accounts verbreitet, die in der Vergangenheit mit recht zuverlässigen Leaks zu kommenden Apple-Produkten aufgefallen sind.

Noch offene Fragen zu USB-C-Ports

Unklar sind jedoch noch Details zu den USB-C-Anschlüssen des iPhone 15. Es wird so etwa erwartet, dass nur die Pro-Modelle die höheren Datenübertragungsraten der USB 3-Spezifikation unterstützen, das günstigere iPhone 15 könnte auf dem extrem langsamen Usb 2.0 hängen bleiben, was eine klare Schikane wäre. Auch wird gemunkelt, nur mit Apple-zertifizierten Kabeln könne die volle Ladeleistung abgerufen werden, die beim iPhone 15-Lineup wohl höher ausfallen soll.

Wie Apple die Spezifikationen des Anschlusses tatsächlich ausgestaltet haben wird, zeigt sich im Herbst, wie zuvor berichtet, könnte die iPhone-Keynote am 12. September steigen.

