Neue MacBooks und iMac: Preise und Verfügbarkeit

Geisterstunde im Apple Park, Tim Cook um Nebel und das Apple-Logo als wolkenumhangener Mond. So stimmungsvoll präsentierte Apple die neuen Geräte und vergaß selbstverständlich nicht das Wichtigste: Die neuen Preise der neuen MacBook Pros und des 24-Zoll-iMacs mit neuem Innenleben. Hier eine Übersicht:

iMac

Der neue 24-Zoll-iMac startet in der kleinsten Konfiguration (M3 mit 8-Core CPU, 8-Core GPU, 256 GB Festplatte und 8 GB Arbeitsspeicher) bei 1599 Euro und ist dann in vier Farben (Blau, Grün, Rosé und Silber) erhältlich. Möchte man etwas mehr haben, so steigen die Preise um 229 Euro bei 1829 Euro (8-Core CPU und 10-Core CPU, sonst identisch) bzw. bei 2059 Euro für etwas mehr Festplattenspeicher mit 512 GB. Die letzten beiden Modelle sind dann in sieben Farben (zusätzlich gelb, orange und violett) zu haben.

Wunschkonfiguration iMac

Nehmen wir eine gute Ausstattung als Beispiel: M3 Chip mit 8-Core CPU, 10-Core GPU mit 16 GB Arbeitsspeicher und einer 1 TB-Festplatte, landet man bei 2519 Euro.

Lieferzeit

Alle neuen iMacs sind ab sofort bestellbar, geliefert wird ab 07. November.

MacBook 14 Zoll

Das kleine MacBook mit 14 Zoll ist mit allen drei Chips ausgestattet und selbstverständlich ändern sich entsprechend die Preise:

14 Zoll mit M3

Das kleinste MacBook Pro (M3, 8-Core CPU, 10-Core GPU, 8 GB Arbeitsspeicher, 512 GB Festplatte) ist in Grau und Silber (nicht in Schwarz!) zu bekommen, für 1.999 Euro. Die nächsten Stufen kosten 2.229 Euro (8-Core CPU, 10-Core GPU, 8 GB und 1 TB).

14 Zoll mit M3 Pro

Auch den M3 Pro-Chip gibt es mit dem kleinen MacBook in zwei Ausstattungen. Einmal als 11-Core CPU und 14-Core GPU und 18 GB Arbeitsspeicher mit 512 GB SSD-Speicher für 2.499 Euro. Die nächste Variante hat 12-Core CPU und 18-Core GPU, wiederum 18 GB Arbeitsspeicher, dann aber die große Festplatte mit 1 TB. Kostenpunkt: 2999 Euro. Die Farben: Silber und, wie Apple es nennt, Space Schwarz.

14 Zoll mit M3 Max

Das kleine MacBook mit dem großen Chip gibt es nur in einer Ausstattung: M2 Max mit 14-Core CPU, 30-Core GPU, 36 GB Arbeitsspeicher und der 1 TB-Festplatte für 3.999 Euro. Auch hier: Silber und Schwarz.

MacBook 16 Zoll

Das große MacBook mit 16 Zoll gibt es nicht mit dem M3 (ohne Pro und Max). Alle 16-Zoll MacBooks gibt es nur in zwei Farben: Silber und Schwarz, nicht mehr in Space Grey.

16 Zoll mit M3 Pro

In der kleinsten Variante mit dem M3 Pro und 12‑Core CPU, 18-Core GPU, 18 GB Arbeits­speicher und 512 GB SSD Speicher kostet das MacBook Pro 2.999 Euro. Für mehr Arbeitsspeicher bei gleicher Anzahl der Kerne (12-Core CPU und 18-Core GPU), aber mit doppeltem Arbeitsspeicher (36 Arbeitsspeicher), aber gleicher Festplatte 512 GB SSD. Dann werden 3.459 Euro fällig.

16 Zoll mit M3 Max

Das große MacBook mit dem zurzeit bestem Chip von Apple ist für 4.249 Euro in der kleinsten Konfiguration zu haben (14-Core CPU

30‑Core GPU, 36 GB gemeinsamer Arbeits­speicher und 1 TB SSD Speicher). Die Max-Max-Variante mit 16-Core CPU

40-Core GPU, 48 GB Arbeitsspeicher und 1 TB SSD Speicher schlägt mit 4.849 Euro zu Buche. Legt man noch ein paar Scheine drauf und möchte die Max-Max-Max-Version erwerben, so sind 8.529 Euro fällig, allerdings erhält man dafür den M3 Max mit 16-Core CPU und 40-Core GPU, 128 GB Arbeitsspeicher und eine 8 TB-Festplatte.

Wunschkonfiguration MacBook Pro

Nehmen wir eine mittlere Konfiguration und schauen mal, was dabei an Preis herauskommt: 14 Zoll MacBook Pro mit M3 Pro und 12‑Core CPU, 18‑Core GPU, sowie 36 GB Arbeitsspeicher und 2 TB Festplatte: 3919 Euro.

Lieferzeiten MacBook Pro

Die Lieferzeiten sind nicht abhängig von der Größe des MacBooks, sondern vom Chip. Alle sind sofort bestellbar, aber die Geräte mit dem M3- und der M3 Pro-Chip werden ab 07. November ausgeliefert, die MacBook Pros mit dem M3 Max ab 14. November.

