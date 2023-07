Home Sonstiges Netflix streicht Basis-Abo in zwei weiteren Märkten

Netflix wickelt sein günstiges Basis-Abo weiter ab. Nun ist dieser preiswerteste Tarif auch in den USA und Großbritannien verschwunden, bald dürften die restlichen Märkte dran sein.

Netflix möchte mehr Geld aus den Kunden gewinnen. Der günstigste Tarif, das Netflix-Basis-Abo, ist nun in zwei weiteren Märkten verschwunden. In den USA und Großbritannien kann der Tarif für Neukunden ab sofort nicht mehr gebucht werden. Bestandskunden können in ihn nicht mehr wechseln. Wer den Tarif derzeit gebucht hat, kann ihn noch weiter nutzen – für den Moment.

In Kanada hatte Netflix das Basis-Abo schon vergangenen Monat verschwinden lassen, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Mehr Erlös aus dem Kunden

Das Basis-Abo ist ein prinzipiell wenig attraktiver Tarif, beschränkt auf die mobile Nutzung mit 720P-Auflösung auf einem Gerät, doch für einige Nutzer war dieser Tarif genau richtig. Er wird wohl auch in Deutschland bald verschwinden.

Alternativ muss der Nutzer Werbung und einen fehlenden Offlinemodus akzeptieren oder deutlich mehr zahlen, um auf das Standard-Abo zu wechseln.

Netflix geht diesen Schritt unmittelbar vor Bekanntgabe der neuesten Quartalszahlen, sie werden Aufschluss darüber geben, wie erfolgreich Netflix mit dem Vorhaben war, wieder profitabler zu werden. Das Unternehmen spürt einen zunehmenden Wettbewerbsdruck und erfuhr in den letzten Quartalen eine Abwanderung von Kunden, die teilweise auch durch den Kampf gegen die Passwortweitergabe befeuert wurde. Die Maßnahmen kommen bei Investoren und Analysten allerdings gut an, die Netflix auf einem guten Weg zurück in die Gewinnzone sehen.

