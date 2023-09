Home Daybreak Apple Nach Rückzugsdrohungen von Apple und Meta: Britische Regierung bei Verschlüsselungsverbot eingeknickt | Siri-GPT: Apple gibt Millionen Dollar am Tag aus | Für iOS, macOS und watchOS: Apple veröffentlicht Updates – Daybreak Apple

Nach Rückzugsdrohungen von Apple und Meta: Britische Regierung bei Verschlüsselungsverbot eingeknickt | Siri-GPT: Apple gibt Millionen Dollar am Tag aus | Für iOS, macOS und watchOS: Apple veröffentlicht Updates – Daybreak Apple

Guten Morgen! Nachdem Apple und Meta mit dem Rückzug aus Großbritannien gedroht haben, ist die britische Regierung im Konflikt um die Umgehung sicherer Verschlüsselungsmethoden vorerst eingeknickt. Derweil gibt Apple zurzeit Millionen Dollar am Tag aus, um eine eigene KI auf den Markt zu bringen. Außerdem hat das Unternehmen gestern plattformübergreifende Sicherheitsupdates veröffentlicht. Damit herzlich willkommen zu unserer Übersicht am Morgen.

Nach Rückzugsdrohungen von Apple und Meta: Britische Regierung bei Verschlüsselungsverbot eingeknickt

Vor einigen Wochen hatte die Regierung Großbritanniens bekanntgegeben, an einem Gesetz zu arbeiten, das Tech-Konzerne dazu zwingen würde, sichere Verschlüsselungen aufzubrechen, um eine gezieltere Strafverfolgung zu ermöglichen. Prompt kritisierten Apple und Meta das Vorhaben und drohten sogar damit, sich im Falle von dessen Umsetzung komplett aus dem Land zurückzuziehen. Dies schien Wirkung gezeigt zu haben, denn nun hat die britische Regierung angekündigt, dieses vorerst auf Eis zu legen. Mehr dazu erfahrt ihr hier.

Siri-GPT: Apple gibt Millionen Dollar am Tag aus

Lange hat Apple tatenlos zugesehen, während andere Unternehmen ihre eigene künstliche Intelligenz erschufen, was letztlich dazu geführt hat, dass der Konzern bei diesem Thema nun weit hinter Firmen wie OpenAI und Microsoft liegt. Aus diesem Grund hat Apple jetzt jedoch damit begonnen, Millionen Dollar am Tag in die Entwicklung einer eigenen KI-Software zu investieren. Mehr zu diesem Thema findet ihr hier.

Für iOS, macOS und watchOS: Apple veröffentlicht Updates

Am gestrigen Abend sind Sicherheitsupdates für sämtliche Betriebssysteme erschienen. Zum Einen hat Apple iOS 16.6.1 und iPadOS 16.6.1 veröffentlicht, zum anderen watchOS 9.6.2. Auch eine neue Version von macOS steht ab sofort für alle Nutzerinnen und Nutzer zum Download bereit.

iPhone 15: Viele Kundinnen und Kunden dürften in diesem Jahr upgraden

Laut eines Analysten sei es sehr wahrscheinlich, dass das iPhone 15 bzw. 15 Pro besonders viele Interessentinnen und Interessenten finden wird. Mehr über die Gründe erfahrt ihr hier.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!