Home iPhone iPhone 15 / Pro: Viele Kunden dürften jetzt upgraden

iPhone 15 / Pro: Viele Kunden dürften jetzt upgraden

Das iPhone 15 Pro wird teurer, das scheint inzwischen relativ sicher. Nun hat ein weiterer Analyst seine Prognose in den Ring geworfen. Er sieht zugleich auch ein robustes Kaufinteresse vieler Kunden, die alte Modelle austauschen wollen.

Apple wird das iPhone 15-Lineup wohl teils zu deutlich höheren Preisen unter die Leute bringen, entsprechende Aussichten wurden zuletzt reihenweise von bekannten Beobachtern vorgelegt. Hier reiht sich nun auch der Wedbush-Analyst Dan Ives ein, ebenfalls eine bekannte Stimme im Chor der Beobachter, die wissen, was sie sagen.

Auch er sieht in einer Notiz für Investoren Preise für das iPhone 15 Pro und Pro Max um 1.099 respektive 1,199 Dollar, ein Plus von 100 Dollar im Vergleich zum Vorgänger.

Werden viele Kunden ihr iPhone aktualisieren?

Zugleich sieht er ein erhebliches Kaufpotenzial bei vielen Amerikanern, für das er den bemerkenswerten Begriff „Mini-Superzyklus“ gefunden hat. Rund 25% der iPhone-Nutzer hätten ihr Gerät inzwischen seit wenigstens vier Jahren in Benutzung, was eine signifikante Anzahl an Käufen der neuen Modelle in Aussicht stellt.

Die Preise für das iPhone 15 und iPhone 15 Plus sollen indes unverändert bleiben. Der Analyst rechnet auch mit aggressiven Werbekampagnen der Netzbetreiber, wie andere Beobachter auch. In diesem Zusammenhang wichtig zu wissen ist, dass die Provider für Apples Verkaufsstrategie von überragender Bedeutung sind. Wie wichtig ein wirksamer Vertriebsmechanismus ist, lest ihr hier.

Das iPhone 15 wird am kommenden Dienstag vorgestellt, der Start der Vorbestellungen wird am darauf folgenden Freitag erwartet.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!