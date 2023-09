Home Apple Siri-GPT: Apple gibt Millionen Dollar am Tag aus

Bei künstlicher Intelligenz hat Apple lange eher tatenlos zugesehen, doch das ändert sich gerade: DAs Unternehmen gibt nun angeblich jeden Tag Millionen Dollar aus, um auf diesem Gebiet rasch aufzuholen. Wie rasch es aber gehen wird, ist freilich noch völlig offen.

Apple wurde von OpenAI und Microsoft kalt erwischt, wie andere Tech-Giganten auch, doch Apple ist im Thema KI besonders weit abgeschlagen. Das mag auch an der KI-Strategie des Unternehmens liegen, die von John Giannandrea geleitet wird, der lange auf dem Standpunkt stand, eine Konversations-KI zu bauen sei kein erstrebenswertes Ziel.

Inzwischen hat man aber umgesteuert: Apple investiere heute heruntergebrochen Millionen Dollar am Tag, um seine Entwicklungen auf dem Gebiet voranzutreiben, so The Information.

Das entsprechende Team namens Foundation Models hat aktuell freilich nur magere 18 Mitarbeiter. Die Hardware ist ein wichtiger Flaschenhals beim Training großer Sprachmodelle. OpenAI hat dem Vernehmen nach mehr als 100 Millionen Dollar benötigt, um GPT 4 fertigstellen zu können.

Apple nun soll an einem Modell arbeiten, das mehr als 200 Milliarden Parameter besitzt. Das ist mehr als GPT 3.5, aber weniger als die neuesten OpenAI-Modelle.

Komplexe Automationen

Apples KI werde wohl etwas anders aussehen als ChatGPT, so der Branchendienst The Information weiter. Die Lösung wird danach eher darauf abzielen, komplexe mehrstufige Abläufe auszuführen, etwas, das aktuell etwa mit der Kurzbefehle-App möglich ist, aber aufwendig von Hand programmiert werden muss.

Andere Teams sollen auch an Modellen arbeiten, die Bilder und Videos bearbeiten oder erstellen können sollen. Wann allerdings etwas aus diesen Entwicklungen marktreif ist und vom Endkunden genutzt werden kann, ist noch völlig offen. In einer weiteren Meldung lest ihr mehr über das, was über Apples KI-Pläne bekannt ist.

