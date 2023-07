Home Mac Mit M3-Chip: Neues MacBook Pro noch 2023 wird wahrscheinlicher

Mit M3-Chip: Neues MacBook Pro noch 2023 wird wahrscheinlicher

Ein MacBook Pro mit M3-Chip noch dieses Jahr ist offenbar nicht unwahrscheinlich. Eine weitere Quelle stützt die Prognose, dass Apple ein solches Modell in den kommenden Monaten vorstellen wird. Auf die Highend-Versionen des neuen Chips werden Nutzer aber wohl noch warten müssen.

Apple dürfte tatsächlich in nicht mehr ferner Zukunft seinen neuen M3-Chip in die ersten Macs bringen. Schon am Wochenende hatte der Redakteur Mark Gurman von Bloomberg in Aussicht gestellt, dass erste M3-Macs bereits im Herbst erscheinen könnte, wie wir in einer vorangegangenen Meldung berichtet hatten. Eine neue Prognose stützt nun diesen Ausblick.

Die in Taiwan erscheinende Fachzeitschrift Digitimes schreibt unter Berufung auf Quellen in der Industrie für Abonnenten, dass Apple ein MacBook Pro mit M3 im dritten Quartal diesen Jahres vorstellen könnte, das wäre allerdings etwas früher als Oktober.

M3 Pro-Modelle folgen später

Vermutlich wird zunächst das 13 Zoll-MacBook Pro als Einstiegsmodell in die Pro-Reihe den neuen Chip erhalten, der anfangs nur in seiner Basisversion in ersten Modellen verfügbar sein dürfte. Das MacBook Pro wurde zuletzt vorigen Sommer auf den M2 aktualisiert.

Im kommenden Jahr wird Apple dann vermutlich auch das MacBook Pro 14 und 16 Zoll mit dem M3 Pro und M2 Max ausliefern. Die neuen Chips sind im 3nm-Verfahren gefertigt, sie fallen dadurch kleiner und leistungsfähiger aus als die bisher genutzten Designs. Der Leistungssprung dürfte somit wieder beträchtlich sein.

