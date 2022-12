Home Daybreak Apple Millionenzahlung wegen Butterfly-Keyboard | Apple wegen Todesfahrt verklagt | Mehr Jobs als Netflix und Microsoft – Daybreak Apple

Millionenzahlung wegen Butterfly-Keyboard | Apple wegen Todesfahrt verklagt | Mehr Jobs als Netflix und Microsoft – Daybreak Apple

Einen wundervollen guten Morgen. Heute wollen wir euch über die Millionenzahlung informieren, die Apple aufgrund des Butterfly-Keyboards leisten muss. Außerdem ist Thema, warum Apple nun wegen der Todesfahrt in den eigenen Store verklagt wird und das bei Apple mehr Jobs als bei der Konkurrenz geschaffen wurden. Das und mehr gleich hier.

Millionenzahlung wegen Butterfly-Keyboard

Die flache Tastatur, die Apple die vergangenen Jahre verbaut hatte, stieß fast ausschließlich auf Kritik. Die Bedienung sei merkwürdig gewesen und hatte sich gar nicht so wie die in den letzten Jahren angefühlt. Außerdem war die Tastatur anfällig für defekte, so dass es zu einer Sammelklage wütender Apple-Kunden kam. Um die Klagen zu schließen, hat Apple sich nun bereiterklärt, 50 Millionen US-Dollar an die Kläger zu bezahlen.

Apple nach Todesfahrt verklagt

Nachdem in den USA ein SUV in einen Apple-Store raste und dort einen Menschen tötete, wird Apple nun verklagt, weil aus der Sicht des Klägers dieser Unfall hätte vermieden werden können. Eine Barriere zwischen Parkplatz und Store hätte die Kunden geschützt, diese war allerdings nicht vorhanden, so der Kläger.

Apple schafft mehr Arbeitsplätze

Trotz weltweiter Krisen und Kriege hat Apple es trotzdem geschafft, insgesamt mehr Arbeitsplätze als die Konkurrenz zu schaffen. Während beispielsweise bei Amazon oder Facebook massenhaft Mitarbeiter entlassen wurden, hat Apple es geschafft, die Belegschaft in zwei Jahren um 20% zu erhöhen. Waren es in 2019 noch 137.000 Vollzeit-Angestellte, so wuchs diese Zahl auf nun 164.000.

Was sonst noch wichtig war

Das war es auch schon wieder. Euch noch einen angenehmen Donnerstag und bis zum nächsten mal!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!