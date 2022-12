Home Apple iPhone City wieder offen: Lockdown in größter Foxconn-Fabrik beendet

Der Lockdown in der größten iPhone-Fabrik der Welt ist beendet. Damit kann Foxconn den Mitarbeitern wieder ein deutlich erträglicheres Arbeitsumfeld bieten. Dieser Faktor dürfte entscheidend bei der Wiederherstellung einer reibungslosen Produktion sein.

In iPhone City sollten sich die Umstände in den nächsten Tagen wieder rasch normalisieren. Der Lockdown aufgrund der Corona-Politik der chinesischen Führung wurde aufgehoben, wie aus Medienberichten hervorgeht.

Damit ist auch die Notwendigkeit Vergangenheit, den sogenannten Closed Loop aufrecht zu erhalten. Hierbei werden Mitarbeiter gezwungen, auch nach der Arbeit auf dem Firmengelände zu verbleiben und dort zu essen und zu schlafen, hierbei war es regelmäßig zu Problemen mit der Unterbringung und Verpflegung gekommen.

Auswirkungen auf iPhone-Produktion noch unklar

Derzeit ist noch nicht klar, wann die Fabrik von Foxconn in Zhengzhou wieder bei voller Kapazität arbeitet: Die Fabrik beschäftigt im Regelfall rund 200.000 Arbeiter, allerdings hatten zuletzt tausende Beschäftigte gekündigt, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Für Apple sind die Auswirkungen der Einschränkungen in der iPhone-Produktion so oder so erheblich. Schätzungen gehen von einem Verlust von einer Milliarde Dollar in der Woche aus, wobei die Einschätzungen, wie viele iPhones aufgrund der Beschränkungen weniger produziert wurden, weit auseinandergehen. Zwischen sechs und 20 Millionen Einheiten ist alles dabei. Zwischenzeitlich konnte nicht einmal mehr eine pünktliche Lieferung vor Weihnachten von iPhone 14 Pro-Einheiten garantiert werden, die Mitte November bestellt worden waren. Prognosen gehen auch davon aus, dass iPHones, die jetzt nicht bestellt und ausgeliefert werden, auch nicht mehr zu einem späteren Zeitpunkt bestellt werden, wie wir in einer weiteren Meldung berichtet hatten. Für Apple wäre dies ein schwerer Schlag.

