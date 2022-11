Home Hardware Kensington kündigt SlimBlade Pro Trackball an

In einer Pressemitteilung kündigte Kensington am 29.11. ihr neues Zubehör für Mac und Windows an. Ein Trackball für Professionals und Pro-Konsumenten, womit sich grafische Arbeiten schneller erledigen lassen und man zügiger durch Webseiten scrollen kann.

Laut Kensington ist das Gerät für kreative Professionelle, Büroarbeiter und Pro-User gedacht. Es kann sowohl über Bluetooth, 2.4 GHz Wifi oder ein Kabel mit dem Mac oder PC verbunden werden. Das Gerät ist mit einer wiederaufladbaren Batterie ausgestattet, die bis zu 4 Monate Akkulaufzeit verspricht.

Die Spezifikationen

Der 55mm große Trackball sorgt für ein schnelles Scrollen und einfaches Bewegen auf dem Desktop.

sorgt für ein schnelles Scrollen und einfaches Bewegen auf dem Desktop. Der SlimBlade Pro braucht auf dem Schreibtisch weniger Platz als eine herkömmliche Maus. Durch das Design sind weniger Hand- sowie Handgelenkbewegungen erforderlich, was für eine Entlastung sorgen kann.

Durch das Design sind erforderlich, was für eine Entlastung sorgen kann. Dual-Sensoren sorgen für ein genaues und akkurates Tracking.

sorgen für ein genaues und akkurates Tracking. Durch die kostenlose KensingtonWorks Software lässt sich das Gerät für die eigenen Bedürfnisse programmieren und anpassen .

. Dank 128-bit AES Verschlüsselung , lassen sich die Bewegungen des Trackballs nicht von Hackern einsehen.

, lassen sich die Bewegungen des Trackballs nicht von Hackern einsehen. Lässt sich per USB-C-Kabel , Bluetooth oder mit 2,4 GHz Antenne verbinden.

, oder mit Antenne verbinden. Bis zu 4 Monate Batterielaufzeit .

. Mac und PC Kompatibel

und Kompatibel Preis: 119,99$

Der SlimBlade Pro Trackball ist ab sofort erhältlich und kann direkt bei Kensington bestellt werden, allerdings ist er aktuell nur in Nordamerika verfügbar.

