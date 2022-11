Home Sonstiges Der Deutsche und der Datenschutz: Hoch kompetent und schrecklich ängstlich

Es ist kein Zufall, dass es nirgends in Europa und der Welt so viele und strenge Datenschutzauflagen und regulatorische Vorschriften gibt, wie in Deutschland: Der durchschnittliche Deutsche ist gut im Thema, zugleich hat er aber starke Angst vor Missbrauch seiner persönlichen Daten, das zeigt eine Studie anlässlich des Tages der Computersicherheit.

Jeder Tag ist der Tag einer bestimmten Sache, Fähigkeit, Personengruppe, Tierart oder sonstigen schützenswerten Institution, manche Tage sind gleich mehreren Dingen gewidmet. Wusstet ihr etwa, dass heute der Tag der Computersicherheit ist?

Anlässlich dieses Tages hat die Firma HeyData in einer Studie das europäische Datenschutzniveau unter die Lupe genommen – mit bemerkenswerten Ergebnissen.

Der Deutsche kennt sich gut aus und hat Angst

Der Durchschnittsdeutsche verfügt über ausgeprägte Kompetenzen im Bereich Datenschutz, im europäischen Vergleich liegen wir hier an zweiter Stelle. Daraus leitet er aber kein überdurchschnittliches Gefühl der Sicherheit ab, ganz im Gegenteil.

70% der Deutschen fürchten, dass ihre Daten von Unternehmen missbraucht werden könnten. 45% haben gar den Eindruck, die Kontrolle über ihre persönlichen Daten im Netz vollständig verloren zu haben.

Jeder zweite deutsche Netznutzer klickt bei den allgegenwärtigen Cookie-Banner auf „Ablehnen“, auch wenn das oft umständlicher ist. 62% der Deutschen haben bereits einmal der Nutzung ihrer Daten zu Werbezwecken widersprochen.

Auch Spanier, Franzosen, Belgier und Niederländer sind eher im Lager der Bedenkenträger zu finden, während etwa Schweden relativ entspannt mit dem Thema umgehen.

Interessanterweise weist ausgerechnet Irland das höchste europäische Datenschutzniveau auf, auch wenn in dem Land internationale Konzerne lange keine Probleme hatten, ihre eher datenschutzfeindliche Agenda bei der nationalen Aufsichtsbehörde durchzusetzen.

Die gesamte Studie und Informationen zur Methodik können hier nachgelesen werden.

