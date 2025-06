RTL Deutschland kauft Sky Deutschland und will neuen Streaminggiganten aufbauen

Apple schaffte es bereits mehrfach, dass ein eigenes Produkt als Synonym für eine Geräteklasse genutzt wird. Etwas, nachdem sich alle Unternehmen sehnen. Auch Netflix schaffte dies, wobei der Markt der Videostreamingdienste ungleich härter umkämpft ist. Wettbewerber tun sich extrem schwer und damit kommen wir zu Sky und deren Angebot WOW. Um das Unternehmen steht es nicht gut, was sich RTL Deutschland nun zunutze macht und den Konkurrenten für einen Spottpreis aufkauft.

RTL kauft Sky Deutschland

Sky Deutschland macht seit Jahren Verluste und erlitt zudem in der Vergangenheit bei den Auktionen bezüglich der Sportrechte empfindliche Niederlagen. Nun reagiert der Besitzer Comcast und akzeptiert das Kaufangebot von RTL Deutschland. Die Kölner übernehmen den Konkurrenten aus München für einen Kaufpreis in. Höhe von 150 Millionen Euro. Dieser kann jedoch, basierend auf dem Aktienkurs von RTL, auf bis zu 377 Mio. Euro ansteigen. Angesichts der von Sky gehaltenen Rechte ist das dennoch ein Schnäppchen. RTL lässt sich wie folgt zitieren:

Der Erwerb von Sky Deutschland ist für RTL eine einmalige Gelegenheit: Wir bringen zwei große europäische Medienmarken zusammen und schaffen eine führende Streaming- und TV-Plattform. RTL steht für große Shows und Sport-Highlights, unabhängigen Journalismus und die beliebtesten Reality-Formate. Sky ist in Deutschland als Heimat der Bundesliga und Formel 1 die klare Nummer eins im Sport und steht für weltweit beliebte Filme und Serien.“

Bis zur endgültigen Übernahme dauert es noch etwas, die Kartellbehörde muss dem noch zustimmen. RTL rechnet damit, dass sich dies bis 2026 hinziehen wird. Mit dem Kauf will RTL vor allem sein Streaminggeschäft stärken und sieht sich bezüglich der zahlenden Abonnenten auf Platz drei hinter Netflix und Prime Video

Sky und WOW dürften mittelfristig eingestellt werden

Im Zuge der Übernahme betonte man, dass RTL, Sky und WOW zunächst als eigenständige Marken bestehen bleiben – inklusive der beiden Standorte Köln und München. Mittelfristig dürfte dieses Versprechen aber nicht zu halten sein, RTL kündigte bereits Synergien und damit verbundene Einsparungen von bis zu 250 Mio. Euro in den kommenden drei Jahren an. Außerdem will man ab sofort rund 2,5 Milliarden Euro pro Jahr in die In halte investieren und kann sich somit kaum den Erhalt der Marken inklusive eigenständiger Apps erlauben. Daher rechnen wir damit, dass WOW spätestens im JAhr 2027 in RTL+ migriert wird. Abonnenten dieses Streamingdienstes sollten sich gedanklich schon einmal mit höheren Gebühren anfreunden.