Home Apps Audible-App für iOS erhält Alexa

Audible-App für iOS erhält Alexa

Audible bringt Alexa in die iOS-App. Auf diese Weise können Nutzer in Zukunft während der Wiedergabe eines Hörbuchs auf die Funktionen der Amazon-Assistentin zugreifen. Allerdings hat die Funktionalität ihre natürlichen Grenzen.

Audible erhält bald eine neue Funktion, der Hörbuchdienst, der zu Amazon gehört, wird mit einer Anbindung an Alexa ausgestattet. Auf Echos und anderen Smart Speakern mit Alexa kann Audible schon lange per Sprache genutzt werden, nun können Nutzer auch bald am iPhone und iPad ihr Hörbuch per Sprache steuern und andere Fragen an Alexa richten, wie der Dienst in einem Blog-Post mitteilt.

Genannt werden etwa Beispiele wie Kochen oder Joggen, hierbei kann der Nutzer die Wiedergabe steuern, ohne die Hände frei zu haben.

Allerdings hat die Alexa-Nutzung eine iOS-bedingte Einschränkung, die bereits aus anderen iOS-Apps mit Alexa-Integration wie Amazon Music bekannt ist: Sie funktioniert nur, so lange die App im Vordergrund läuft.

Neues Feature ist vorerst nur in den USA verfügbar

Wer sich nun wundert, die Alexa-Integration noch nicht in seiner Audible-App zu sehen, dem sei gesagt, die neue Funktion startet vorerst nur in den USA. Sie soll allerdings bald in weitere Märkte ausgerollt werden.

Wann das ist, ist offen. Erfahrungen haben aber gezeigt, dass es durchaus eine Weile dauern kann, Amazon führt relativ häufig neue Alexa- und Fire TV-Features zuerst nur in den USA ein.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!